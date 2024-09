Sådan rekrutterer Islamisk Stat unge, vestlige kvinder på nettet

(Alle billeder er fra profiler på sociale medier tilhørende Umm Muthanna al-Britannia)

Den sortklædte kvinde med en AK-47 i hænderne går under krigernavnet Umm Muthanna al-Britannia. Umm er et gammelt arabisk ord for moder, selvom Umm Muthanna ikke har nogen børn.

Jeg har fulgt hendes aktivitet på nettet i næsten et år nu, og det har givet mig et fascinerende indblik i en voldelige subkultur blandt de omkring 600 britiske kvinder, der har forladt deres liv og deres familie i Vesten til fordel for den såkaldte Islamiske Stat.

Denne subkultur er en forunderlig blanding af puritansk, salafistisk Islam og vestlig ungdomskultur – en katte-elskende, “kuffar” (ikke-muslimsk)-hadende verden med Oreo’s, “lol”, selvmordsbomber og blodige halshugninger. En verden hvor modkulturel coolness er dikteret af den mest strikse form for moralsk konservatisme, og hvor selv de frommeste, hijabbærende kvinder bliver straffet for deres seksuelle “usømmelighed”.

Umm Muthanna blev født i Frankrig og voksede op i Storbritannien. Indtil slutningen af 2014 studerede hun engelsk på University of London. I dag er hun 21 år, bor i Raqqa i Syrien og er blevet enke, efter hendes mand for nyligt døde i kamp som soldat for Islamisk Stat.

Det lader til, at hun forlod Storbritannien i januar sidste år, selvom den præcise dato er uklar. “Hva så, engelske myndigheder,” tweetede hun i en hånlig tone den 14. februar. “Hvordan har I det med, at en af jeres borgere lige har forladt jeres beskidte land, mens hun lyttede til “Salil as-Sawarim” på flyet? Latterligt.” Salil as-Sawarim er en jihadistisk a cappella sang, som er populær blandt Islamisk Stats støtter. Den 1. marts postede hun to billeder af sig selv i burka med en AK-47 i hænderne. Billedteksten lød: “Jeg lever livet i ægte frihed.”

Samme dag uploadede hun et billede af sin nye bil: “Jeg fik aldrig kørekort i Storbritannien, jeg dumpede hele tiden, haha, men her kører jeg i den her… Er I misundelige, Saudikvinder?”

Indimellem poster hun billeder af festmåltider sent om aftenen, men i de seneste par måneder har hendes tweets taget en mørk drejning, som afspejler den usikkerhed og det drama, som præger hendes liv i et af de farligste områder i verden.

I august annoncerede hun på sin twitterprofil @ShAnwarAwlaki5, at hendes mand, Abu Abbas al-Lubnani, var død. Al-Lubnani var libanesisk kriger for Islamisk Stat og ledte en online rekrutteringsmission, der trak spor til Storbritannien, som blev afsløret af The Times i 2014. “Min mand Abu Abbas Al-Lubnani rahimahullah [herren være ham nådig] blev gjort til martyr i #Hasakah,” skrev hun. Som en hyldest til ham, tweeter hun nu under navnet “Wife of Shahid”, som en reference til hans martyrstatus inden for Islamisk Stat.

Tidligt om aftenen den 17. september tweetede hun om et bombeangreb i Raqqa. Hun beskrev, at hun aldrig nogensinde havde set magen til ødelæggelse og blodbad: “Jeg så børn, der skreg. Jeg så mænd, der blødte. Jeg så kvinder, der forsøgte at redde deres børn. Jeg så mujahidin stå fast og hjælpe os.”

Referencen til ‘mujahidin’ er muligvis ren propaganda, men ifølge det britiske Syrian Observatory for Human Rights, blev Raqqa faktisk bombet den 17. september af syriske krigsfly, hvilket angiveligt resulterede i 17 døde og mange sårede.

Alt i alt har det været et begivenhedsright år for Umm Muthanna, hvilket hun selv har italesat: “Jeg efterlod alt i Storbritannien… rejste ind i Dawlah [områder kontrolleret af Islamisk Stat]… var gift med en mujahid [jihadistisk kriger]… og er nu hustru til shahid [martyr] ALT SAMMEN på under et år.”

Umm Muthanna ankom til Raqqa omkring en måned før de tre skolepiger fra London, Shamima Begum, Kadiza Sultana og Amira Abase, var taget afsted mod hovedkvarteret for Islamisk Stat. Det forlyder, at Shamima Begum havde kommunikeret med en rekrutteringsagent for Islamisk Stat to dage før, de tog afsted den 17. februar 2015. Rekrutteringsagentens var en ung, skotsk kvinde ved navn Aqsa Mahmood, som tog til Syrien i november 2013.

Min research har vist, at Umm Muthanna formentlig også har været i kontakt med Mahmood, før hun tog til Syrien. Den 26. december 2014 kommunikerede hun offentligt med Umm Waqqas – en berygtet IS-rekrutteringsagent i Seattle, som blev afsløret af Channel 4 News i april sidste år. I et tweet adresseret til Umm Muthanna, skrev Umm Waqqas, “Prøv hendes kik [en krypteret besked-app], jeg talte lige med hende i går. Hun har været væk i noget tid for at tage sig af nogle ting, men ellers kan du altid prøve Umm Layth.”

Det er ikke helt klart, hvem Umm Waqqas refererer til, men Umm Layth er et navn, der bruges af Aqsa Mahmood.

Umm Muthanna har fulgt den etablerede karrierevej for vestlige, kvindelige IS-rekrutter og er blevet propagandist og rekrutteringsagent. Hun bruger sine forskellige twitterprofiler – hvoraf de fleste nu er slettet – til at udbrede Islamisk Stats budskab og hverve nye rekrutter.

Hun er tilsyneladende gode venner med IS-rekrutteringsagenten Sally Jones (også kendt som Umm Hussain al-Britani) – en britisk kvinde, der tog til Syrien i 2013. Sally Jones, hvis mand blev dræbt i et amerikansk luftangreb i august, står eftersigende på British Special Forces’ “kill list“.

“Jeg er glad for, at jeg nåede at se dig inden min idda [sørgeperiode] begyndte, ukhti [søster],” tweetede Umm Muthanna den 14. september med reference til Sally Jones. “Jeg har lige talt i telefon med Umm Hussain Al Britaniyyah… Sig nogle du’a [bønner] for hende,” skrev hun en uge senere og bekræftede igen sit bånd til den tidligere punk rocker Sally Jones.

Ligesom mange andre veslige IS-rekrutter – blandt andet den ene af gerningsmændende i San Bernadino skyderiet, Tashfeen Mailk – er Umm Muthanna en passioneret følger af den amerikanske jihadpræst Anwar Awlaki, og et af hendes seneste tweets havde til formål at udbrede hans teologiske og politiske synspunkter. Anwar Awlaki, som var medlem af al-Shabaab – den somaliske søsterorganisation til al-Qaeda – blev dræbt ved et droneangreb i Yemen i 2011. Ved denne lejlighed fik Umm Muthanna et direkte svar fra den amerikanske antiterror enhed (CSCC). I sit tweet fra den 29. oktober 2014 skrev hun om Awlaki, “Vi glemmer dig aldrig! Amerika slog dig ihjel, men du er af den øverste rang.” CSCC tweetede tilbage: “Awlaki – som er endnu et eksempel på en hykler, der hyldes som et ideal for fromhed – besøgte prostituerede ved mindst syv lejligheder…”

Ligesom Awlaki er Umm Muthanna en ivrig støtter af jihadistisk terrorisme i Vesten og bifaldt på sadistisk vis angrebene i Paris i november sidste år: “Jeg ville ønske, at jeg havde set gidslerne blive slagtet med mine egne øjne i aftes. Det ville have været smukt.” I et tidligere tweet skrev hun: “Hver gang, der sker noget stort, savner jeg min mand endnu mere. Det er trist at læse nyhederne uden ham… så kan vi ikke fejre det, som vi plejede.”

“Brænd Paris, brænd. Jeg fatter slet ikke, at jeg er født der,” skrev hun begejstret i et andet tweet og tilføjede “LOL, HVOR BANGE ER DE HER KUFFAR LIGE?”

Et tilbagevendende tema i hendes tweets er undertrykkelsen af muslimer og især de daglige rædselshistorier fra Assads regime i Syrien. Hun har også udtrykt harme over den forfærdelige situation i Palæstina. Men det tema, der fylder suverænt mest i hendes online liv, er religiøs fromhed og hendes ambition om at opnå martyrstatus, som hun udtrykte i et tweet fra 13. september 2015: “Jeg kom for at dø. Jeg forsvinder ikke, før jeg får, hvad jeg kom for: shahadah [martyrstatus].”

I forlængelse deraf kommer hendes stærke optagelse af seksuel sømmelighed og fordømmelse af verdsligt fordærv. Hun begrænser sig ikke til blot at beskytte sin egen ærbarhed, men er hånende og kritisk over for sine medsøstres “usømmelighed”: “Det mindste I kan gøre,” rasede hun den 15. september, “er ikke at være en fitnah [afviger] på nettet, og fjerne alle billeder af jer selv (også dem, hvor man kun kan se øjnene i en niqab).”

Hun er ikke mindre spottende over for “ikhwan” [brødre], som deler billeder af kvinder uden tørklæder på. “Jeg har ikke i sinde at @’e jer offentligt for at bringe jeg skam, og jeg vil heller ikke skrive privat til jer: Lad være med at retweete en kvinde med hendes avi [profilbillede],” tweetede hun mindre end en uge senere. Hun foragter især det, hun engang har kaldt for “fashionista turbanen – den pandehårsvisende, kamelpukkel hijab” – en nedsættende reference til kvinder som bærer et løstsiddende tørklæde, hvor deres kamellignende “pukkel” af hår stikker ud nedenunder.

Læs også: Hvad skal der til for at besejre Islamisk Stat?

Alle verdens kvinder burde anse Islamisk Stat og deres strenge tolkning af sharialoven, der retfærdiggør seksuelle slaver og seksuel apartheid, som deres fjender. Så hvorfor i alverden har en ung kvinde fra et relativt sikkert og progressivt, demokratisk land lyst til at slutte sig til dem og endda sætte sit liv på spil for aktivt at støtte dem?

Den sædvanlige fortælling om kvindelige rekrutter i Islamisk Stat går på, at kvinder og piger ikke deltager frivilligt, men på en eller anden måde bliver tvunget til at slutte sig til IS af karismatiske, mandlige rekrutteringsagenter. Man taler om “grooming” – en kønnet term som sjældent bruges om processen, hvorigennem mænd slutter sig til Islamisk Stat eller andre jihadistiske grupper.

I marts sidste år skrev Hayley Richardson for eksempel i Newsweek, at “IS bruger lignende online grooming-metoder som pædofile til at lokke vestlige piger.” Grundlægger og meddirektør af den antiekstremistiske NGO Inspire demonstrerer samme brug af termen. Hun skrev i The Independent, at de tre skolepiger, som stak af til Syrien, “ikke bare blev radikaliseret af IS – de blev groomet.”

“Præcis ligesom pædofile groomer deres ofre på nettet og overtaler dem til at forlade deres hjem og mødes med dem,” fortsatte hun, “så kontakter de mandlige jihadister kvinder gennem sociale medier og online chatrum og vinder deres tillid over en periode.”

Det er umuligt at vide, hvordan Umm Muthanna blev radikaliseret, og hvem der faciliterede hendes flugt til Syrien. IS-rekrutteringsagenten Abu Abbas al-Lubnani, som hun giftede sig med, har muligvis spillet en rolle i det, men det er uklart, hvordan han var involveret, og hvem der ellers hjalp hende med at nå frem til Raqqa. Det står også hen i det uvisse hvilken rolle – hvis nogen – Aqsa Mahmood og Umm Waqqas spillede i at assistere hende, selvom det er meget sandsynligt, at de begge var i kontakt med hende. Det står til gengæld helt klart, at hun ved at være nået frem til Syrien har bevist, at hun har været snarrådig men også modig, idet hun forlod hele sit liv og drog ud i det ukendte. Det her skal på ingen måde forstås som et forsvar af hendes handlinger, men tanken om, at en “skrøbelig”, naiv og uskyldig person kunne være sluppet afsted med alt det, er til grin.

Det er ligeså grinagtigt – såvel som grundlæggende sexistisk – at antage, at Umm Muthanna, i modsætning til sine mandlige modstykker, ikke valgte at tilslutte sig IS på eget initiativ, men i stedet blev opslugt på helt uvidende vis grundet en følelsesmæssig eller romantisk forbindelse til en mandlig rekrutteringsagent.

Derimod har Umm Muthanna i det ene tweet efter det andet demonstreret et stærkt politisk og engageret sind og en overbevisning om, at Islamisk Stat og det politiske system, de ønsker, er overlegent i forhold de sekulære demokratier i vesten. Med andre ord – hun er ikke et offer, hun er en afhopper.

Ligesom de fleste andre vesterlændinge, som islamisk Stat rekrutterer, er hun “genfødt” muslim: “Alhamdulillah [Herren være lovet] for Islam,” tweetede hun i november 2014, “så vildfaren og fortabt jeg var inden, jeg fik denne velsignelse i mit liv, og hvordan alting giver mening nu…”

Hun bekræftede det i endnu et tweet, som er postet cirka samtidig, på dagen for sin religiøse opvågnen eller genfødsel – 16. november 2012. “Hvornår begyndte du at praktisere?” blev hun spurgt den 13. november 2014. “Om tre dage er der gået præcis to år siden Alhamdulillah,” svarede hun.

Det kan måske være med til at forklare inderligheden i hendes ideologiske engagement. Som ny i troen kan det være, at hun har følt, at hun skulle bevise, at hun var værdig til sin nye status. Og hun har muligvis følt sig som en outsider. At tage på “hijrah” [rejse] til Islamisk Stat ville udstyre hende med uimodsigeligt bevis for, at hun nu var “inde” og levede med sin tro med en intensitet, som ville gøre hende hævet over enhver kritik fra de sande, retfærdige muslimer.

Der er også den mulighed, at hun har anset sin rejse til Syrien som en frelsende handling, der skulle gøre bod for hendes overflodsliv i vesten, inden hun konverterede. Hendes tydelige fokus på seksuel sømmelighed og hendes konstante advarsler imod spirituelt fordærv er især bemærkelsesværdige i den kontekst og udtrykker måske en personlig væmmelse over, at hun selv engang bukkede under for fristelserne i den verden, fra hvilken hun har gjort et voldsomt exit.

“Mine synder skræmmer mig,” tweetede Umm Muthanna for nylig. Og alligevel lader døden ikke til at påvirke hende. Den 24. juni refererede hun til at have anskaffet sig et selvmordsbælte. Et af hendes seneste tweets, som blev postet i sidste måned, lyder ildevarslende: “Alle omkring mig opnår shahadah [martyrstatus]. Ya rabb [Oh, Herre]! Hvornår bliver det min tur? Hvornår skal jeg genforenes med min mand?”

Eftersom koalitionen opruster deres bombeangreb i bekæmpelsen af Islamisk Stat i deres hovedkvarter i Raqqa, så behøver Umm Muthanna måske ikke vente meget længere. Det tragiske er, at der er andre unge kvinder, som er mere end villige til at erstatte hende, skulle hun få sit dystre ønske opfyldt.



