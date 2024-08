Jeg bliver inviteret hjem til fremmede for at fotografere dem knalde

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

På det seneste har Roxy Hervé taget billeder af fremmede, der har sex. De er hverken professionelle eller i gang med en performance – de er bare almindelige mennesker, som ikke har et problem med at invitere en fremmed 27-årig fotograf fra Paris med hjem i soveværelset, så de kan deltage i hendes projekt “lovers”, hvor hun kaster sig ud i en “realistisk” udforskning” af “menneskekroppen i sit rette miljø”.

Videos by VICE

Da jeg hørte om projektet, dukkede en masse spørgsmål op, så jeg mødte Roxy i Nordlondon, hvor hun bor.

VICE: Roxy, hvordan startede det her?

Roxy Hervé: Der var et par i Paris, der kontaktede mig, og sagde: “Jeg kan virkelig godt lide dine billeder, og jeg vil gerne have, du tager nogen af mig med min kæreste. Tør du det?” Jeg sagde ja og tænkte, jeg bare ville finde ud af det hen ad vejen.

Hvad skete der så?

Vi mødtes i deres lejlighed, og de begyndte at snakke meget åbent om deres forhold. Vi drak hele aftenen, og de fortalte mig meget intime detaljer, som jeg ikke havde ret til at vide – vi havde jo aldrig mødt hinanden før. Vi fik et tæt forhold til hinanden, og jeg endte med at tage billeder af dem i soveværelset. Jeg var vild med oplevelsen, så jeg tænkte, at det var noget, jeg ville blive ved med.”

Rent teknisk, er det så svært at tage billeder af folk, som roder rundt i en seng?

Ja, det er det, især når jeg står bukket ind over dem. Hvis jeg synes, det giver mening, kan jeg godt finde på at sige: “Den her stilling er rigtig god – lig stille.” Men for det meste skal jeg gætte, hvor de er på vej hen, så jeg har tid til at skyde det rigtige billede. Men vi taler da sammen – det er et samarbejde.

Tror du deltagerne opfører sig anderledes, når du er i rummet med et kamera?

Ja, det tror jeg, især i starten – det er altid lidt akavet i begyndelsen, men så åbner de op, fordi jeg siger noget sjovt. Så begynder vi at stole på hinanden. Når vi er færdige, har alle været vilde med oplevelsen og sagt, at de var glade for det.

Hvordan opstår den tillid?

Det er det, der tager længst tid faktisk. Som en del af processen laver jeg en lydoptagelse af dem. Jeg spørger alle om det samme, og kun når de er alene: “Kan du huske det øjeblik, hvor det gik op for dig, at du var vild med den anden person? Ikke det øjeblik hvor du var tiltrukket af dem, men da du forstod, at du virkelig kunne lide dem, og det handlede om mere end sex.” Det hjælper med at opbygge en tillid. Jeg tror også, det hjælper, at jeg er en pige. Pigerne er slet ikke lige så generte – det er mest drengene, der bliver det.

Har du også gjort det med mennesker, du kender personligt?

Jeg har kendt to af parrene. Jeg har mødt dem til fester bagefter, men det gik fint. Men jeg prøver også at finde ældre mennesker, så det ikke kun er folk, som er i 20’erne eller 30’erne, så jeg spurgte mine forældre om de kendte nogen, der ville hjælpe. Min mors bedste veninde, som jeg har kendt, siden jeg var barn, kontaktede mig. Men de er søde mennesker, så det skal nok blive en god oplevelse.

Hvad er forskellen på kunstneriske billeder af sex og pornografiske billeder?

Når jeg kigger på mine billeder, synes jeg ikke, der er noget pornografisk over dem. Man ser ikke en stiv pik eller andre kønsorganer. Der er nogle bryster, men for mig er bryster ikke erotiske – de er bare bryster. Det handler mere om forskellige stillinger, og to kroppe der smelter sammen.

Har du lært noget om dig selv ved at lave det her projekt?

Ja, jeg kan godt være ret akavet, og jeg har svært ved at få venner. Men ved at møde mennesker, som er fuldkommen fremmede og få dem til at blive afslappede nok til, at de tager tøjet af, og jeg kan tage billeder af dem, mens de har sex, gav mig lidt mere selvtillid. Jeg har det altid, som om at fordi de er så tæt sammen, efterlader jeg dem et godt sted, når jeg går. Måske bedre end da jeg kom.

Hvor håber du, at projektet ender?

Der er et par gallerier, der har kontaktet mig, og det er ret fedt. Jeg vil gerne lave en udstilling med både foto og lyd, hvor man kan høre parrene fortælle deres historier, mens man kigger på nogle kæmpe store billeder. Forskellige lokaler kan fortælle forskellige historier med både ord og kroppe.

Roxy er på jagt efter alle mulige slags mennesker til hendes projekt. Du kan følge hende på Instagram eller sende hende en mail på onlylovers@yahoo.com.