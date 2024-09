Jeg var med i et Eurovision-sexorgie og det suttede

Illustration af Dan Evans.

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

Så blev det Eurovision tid igen. Den tid på året, hvor hvert eneste land i Europa støver sit flag af og finder det mest lalleglade 90’er EDM-hit frem, så vi kan konkurrere om, hvem der kan stemme mest politisk. Desværre giver ESC-cirkusset mig ikke længere den samme forenende begejstring, der engang næsten kunne få mig til at blive EU-tilhænger, som den uden tvivl giver dig. Hvorfor? Fordi jeg engang ødelagde det for mig selv ved at tage til en sexfest med ESC-tema. Det var, selvfølgelig, en sexfest for homoseksuelle. For at gentage mig selv: Med ESC-tema. Temaet var MGP. Du tror måske ikke, man har behov for et tema for at stikke sin pik op i et røvhul, men du tager fejl. Du forstår slet ikke homomænd.

Det var én af mine venner, der spurgte mig på Grindr, om jeg havde lyst til at tage med, og fordi jeg fokuserede på sex-delen, sagde jeg ja. Du tænker nok på en mørk, uhumsk natklub. Det kan du godt glemme. Det var i stedet en munter og sund nøgenfest, gennemført med lyset tændt hjemme i nogens lejlighed.

“Nøgenfester” er ligesom høflige netværksmøder, udover at alle er nøgne. Der er noget underligt charmerende ved et rum fuld af mennesker, der giver hinanden hånden og hyggesnakker om arbejdet, mens nosserne hænger fremme, og man er overvenlig og smiler imødekommende i nogle timer, indtil der en, der smider hæmningerne og begynder at sutte pik. Det er på det tidspunkt, at alle dropper snakken om huspriser og går i gang. Stemningen forbliver opløftet alligevel. Munter. Henkastet. En stor skål med kondomer i køkkenet. Det er lidt som scenen fra Monty Python – wink-wink, nodge-nodge – men bare med mere røvslikkeri.

Jeg havde en del tanker om at blive inviteret med til en ESC-temafest. Mine forventninger: Ligesom konkurrencen havde forenet et Europa, der var flænset i stykker efter krigen, ville denne aften forene omkring 30 homoer, som ville se på hinanden knalde til de sidste nye pophits fra nationer i den anden verden. Sexet, inkluderende, forenende. Musikken bekymrede jeg mig ikke om: Jeg kan virkelig ikke lide ESC, men jeg var villig til at holde det ud, fordi jeg godt kan lide at have sex med mænd.

Jeg var den sidste, der ankom – jeg fandt ud af, at det ikke kan lade sig gøre at komme fashionably late til et orgie. Alle sad allerede omkring fjernsynet. Som etiketten foreskriver til sådan en sexfest, fik jeg at vide, at jeg skulle tage alt mit tøj af undtagen boxershorts. Så det gjorde jeg, klar til det, der sandsynligvis ville blive en hyldest til ESC, et storslået tværsnit af multikultur. Sådan var det ikke: 30 hvide fyre i underbukser, og ingen af dem lod som om, de ikke var opmærksomme på min uperfekte krop. Det skal siges, at når man står overfor så mange fyre, som man måske skal have sex med senere, kan det være temmelig akavet at komme sent og skulle vælge, hvor man sidder. Men jeg lagde mærke til en fyr, jeg kendte lidt – eller, jeg havde i hvert fald givet ham et blowjob et par gange – så jeg slog mig ned ved siden af ham.

ESC startede, og værten fortalte os reglerne. Reglerne: Der ikke noget mere æggende end en strengt håndhævet, lamineret liste med påbud. Vi fik tildelt et land hver, sagde reglerne, og når vores land fremførte deres sang, skulle vi tage vores undertøj af foran de andre. Jeg var Irland, hvilket gjorde mig lidt nervøs, i tilfælde af at værten havde planer for vinderen, men når vinderen endelig blev udråbt, ville vi alligevel alle sammen være godt i gang med hinanden. Ikke?

Mens vi hvert 10. minut så den ene fyr efter den anden hive undertøjet af, når det var hans tur, gik det op for mig, at legen kun ville fungere, hvis vi så alle sangene. Vi skulle ikke se alle sangene, vel? Skulle vi? Så var det, at det gik op for mig: Jeg sad i et rum med 30 fyre, som gerne ville have gruppesex, men først når vi havde set alle sangene til ESC.

Så efterhånden som fjernsynet begyndte sin udmattelseskrig, kom bukserne af. Alle tjekkede hinanden ud, lavede store øjne, blinkede. I tre timer. Tre timer med ESC. Hvis det var det, jeg ville, kunne jeg have taget på en hvilken som helst homobar. Så ville jeg også være i gang med blowjob nummer tre i stedet for bare at sidde og tænke på det.

“Det var ikke en sexfest med ESC-tema. Det var ESC, efterfulgt af en sexfest. Kæmpe forskel.”

Endelig sluttede syngeriet, og alle var nøgne. Nu skal der knepp… Eller, nej.

Lige da stemmerne begyndte at tikke ind, var der én, der tyssede på os. Overvej det lige: Der var én, der så på en hel flok nøgne drenge, alle sammen klar til at knalde, samlet i en stue… og han tyssede på dem. Den forfærdelige sandhed var, at det ikke var sexfest med ESC-tema. Det var ESC, efterfulgt af en sexfest. Kæmpe forskel.

At se på nøgne kroppe i for lang tid fungerer ikke – musklerne bliver abstrakte at se på, og de første, henrykte impulser forsvinder, indtil man tænker, “Hvad er det meningen, jeg skal have lyst til at gøre med den krop? Slikke på den? Tegne den? Lave fond ud af den?” Det er mærkeligt. Det er ligesom at sige et ord så mange gange i træk, at det mister sin betydning og sin form: Penis. Penis. Penis penis penis. Penis. Peeenis. Pindis.

Det er ikke op til mig at betvivle de logistiske beslutninger, en arrangør af en sexfest står overfor, men værterne besluttede, at det bedste sådan en gruppe mænd kunne gøre efter fire, kyske timer i hinandens nøgne selskab, var at slukke for ESC og lege lege, der kunne bryde isen. Vi skulle deles op i hold, hvor vi skulle aflevere en ballon mellem benene ned gennem en række vi stod på, mens vi stadig var rystende nøgne og fuldstændig ukneppede. Det indebar den til dato mest ubehagelige situation, jeg nogensinde har bevidnet: Den ydmygende kliché, hvor den utrænede fyr blev valgt til sidst. Han var bare også nøgen, og på en måde mere skrøbelig, mere sårbar. Bare jeg tænker på hans ansigtsudtryk får jeg lyst at skære min pik af.

“Uden rigtigt at være til stede lod jeg en fyr slikke mig i røven, tog mit tøj på og tog hjem.”

Spillet var som en modgift mod viagra. Jeg har ikke en bestemt type som sådan, men det er i hvert fald ikke en klukkende, forlegen, nøgen mand i skovskiderstilling, som forsøger at aflevere en ballon mellem benene. Da legene var slut, var det endelig tid til, at de chokerede deltagere skulle pule hinanden, men min lyst var væk for længst. Uden rigtigt at være til stede lod jeg en fyr slikke mig i røven, tog mit tøj på og tog hjem.

Moralen til historien er: Gruppesex er sjovt, hvis du har lyst til det. ESC er ikke sjovt. Hvis der er noget, ESC ikke har brug for, er det 30 slappe pikke i øjenkrogen, der bliver stadig mere abstrakte. Og et orgie har ikke behov for power-ballader som fællesskab. Hvis du bliver inviteret til en ESC-fest i weekenden, så sørg for, at det rent faktisk er en ESC-fest. Hvis du er inviteret til en sexfest i weekenden, så sørg for, at den er ESC-fri. Lad være med at blande de to ting sammen.

