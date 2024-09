Kampen mod hævnporno

Video udgivet af Broadly USA



Hvad stiller man op, når en forsmået kæreste deler dine mest intime billeder på nettet uden dit samtykke? Desværre er der næsten ingen hjælp at hente i det amerikanske retssystem for hævnpornoofre, der har fået nøgenbilleder, navne, telefonnumre, profiler på sociale medier, e-mail adresser og endda deres fysiske adresser offentliggjort. Også i Danmark kan det være næsten umuligt at få fjernet billeder, når først de florerer på nettet.

Videos by VICE

26 stater i USA har nu indført specifik lovgivning imod hævnporno men til trods for de juridiske sejre, så er pornografisk materiale uden den medvirkendes samtykke stadig et stigende problem. I staterne, hvor hævnporno ikke er eksplicit ulovliggjort, er den nuværende antichikane-lovgivning ikke nok til at beskytte kvinderne, hvis privatliv er blevet krænket på nettet.

Ofrene for hævnporno har til gengæld startet en bevægelse for at tilbageerobre deres liv, billeder og historier. Broadly har talt med disse kvinder, deres advokater og deres allierede aktivister, som alle kæmper imod pornografi uden samtykke, mens træder ny grund ved at konfrontere denne slags kriminalitet i virkeligheden.