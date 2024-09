Keep It Canada: British Columbia

I sæsonafslutningen på Keep It Canada ser Matty nærmere på økologisk urban farming i British Columbia sammen med Shira fra restauranten The Acorn og Paul fra Hannah Brook Farms. Matty får sig en dyb samtale med Paul i en sauna, fælder et træ med en motorsav, nyder en laksefrokost for foden af bjergene og bliver venner med to 450 kilo-tunge grisebasser. Derefter går turen til Vancouver for at mødes med Mattys ekstremt snakkesalige ven fra bandet Ladyhawk.

Mens han er i Vancouver, udforsker Matty byens asiatiske madscene, spiser på Meanam og Peaceful Restaurant, inden han køber ingredienser til et West Coast-inspireret festmåltid, der skal indtages i en hytte i Whistler. Til sidst går turen op til Whistler Blackcomb, hvor Matty udøver sin yndlings OL-disciplin: ‘tubing.’

Videos by VICE

Denne video er første gang vist på MUNCHIES USA i maj 2015

Sæson 1 Afsnit 6 af Keep it Canada. Se mere