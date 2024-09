Læderhvalpene

Fra venstre mod højre: Hvalpene Hoodi, Ranger, Copper, Carnage, Tex og Koda.

Jeg har været medlem af NYC-PAH siden sidste sommer. Det står for “New York City–Pups And Handlers” og er en gruppe for folk, der identificerer sig som Menneske-Hvalpe eller Hundeførere. Jeg har selv hentet pinde og gøet for at blive kløet på mavsen i privaten i månedsvis, og derfor besluttede jeg mig for at opsøge andre, der deler min glæde ved den slags.

NYC-PAH drengene lærte mig, at det at være en hvalp først og fremmest handler om at komme ind i den rigtige tankegang. Det handler om at tænke ligesom en hund og glemme alle dine menneskelige karaktertræk og instinkter og i stedet finde dig til rette i rollen som en lille, nuser hvalp eller en bidsk vagthund – det er op til dig. Nogle hvalpe laver sexting, mens de er i hundemode, andre gør ikke. Hundeførerne passer på hvalpene, kaster bold, klør dem bag øret, giver dem godbidder osv. Nogle hvalpe har én specifik hundefører, mange har ikke. Hvalpene er ofte en del af en flok med en alpha, en beta og en omega, men andre hvalpe strejfer også bare alene omkring. NYC-PAH er vel en slags flok, og under alle omstændigheder er det min flok.

Her i januar tog jeg til Mid-Atlantic Leather i Washington DC, hvilket er en slags supermesse for BDSM-entusiaster. Hvert år samles omkring 1000 læderhoveder på et hotel og går amok en hel weekend, og de sidste otte år har messen også haft en legeplads, hvor hvalpene kan hoppe rundt, sætte tænderne i noget legetøj og i det hele taget bare hvalpe derud af.

Kort efter messen åbnede fyldtes gangene med begejstrede hvalpe og hundeførere, der havde set frem til denne weekend i et år. Luften var fyld med tekno, gøen og opmuntrende komplimenter som “Hvem er en god hund? Ja, du er, ja du er.” En dalmatiner logrede med halen og hentede et nylonkødben, mens to andre gummihvalpe overfaldt en tredje og kildede ham fra sans og samling. Hvalpene wrestlede, brugte legetøjet, nussede hinanden, slikkede, sniffede og gøede højlydt. Har er billederne fra den hundeskønne weekend.

Zak Krevitt er fotograf med base i New York. Du kan tjekke flere af hans billeder ud her.

