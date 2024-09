LeBron James spiser pizza med 16 forskellige slags fyld

LeBron James er prototypen på den perfekte atlet, en supermand af overmenneskelige proportioner, et dominerende talent selv i den amerikanske NBA basketliga, hvor alle hans modstander også er atletiske vidundere. Bare spørg Golden State Warriors, der efter at have cruiset til rekordhøje 73 sejre i den regulære sæson blev knust af en allestedsnærværende King James i NBA-finalerne. Manden kunne sandsynligvis excellere i en hvilken som helst sport, han valgte – som andre har bemærket, ville han for eksempel være en fantastisk fodboldmålmand.

For at holde LeBron-maskinen i gang, skal der hældes nogle seriøse mængder mad i kroppen, og han er efter sigende meget kræsen omkring hvad, han spiser. For et par år siden kastede han sig ud i en vild 67-dages stenalderdiæt, og han beder åbenbart kokkene på de restauranter, han besøger, om at skære sine gennemstegte bøffer og spaghetti ud i små stykker, inden det bliver serveret. Han elsker også appletinis, af en eller anden grund.

Så LeBron James er en vanvittig sportsmand, som spiser mærkelige ting. Men det stak vist lidt af for ham den anden dag, da han bestilte en pizza med 16 forskellige slags fyld.

En anden pizza fra Blaze med et uhyggeligt højt antal toppings. Billede via Yelp på Flickr

Med foragt for kulinariske traditioner bestilte LeBron retten hos Blaze Pizza, en kæde han er medejer af, og lagde et billede op på Facebook af resultatet. Han valgte den ekstra hævede dej og lagde bunden fornuftigt med chilisauce og revet mozzarella. Men så gik han amok. Der er åbenbart intet, der er helligt, for LeBron hældte parmesan, grillet kylling, kalkun-kødboller, grønne chilier, cherrytomater, frisk basilikum, hvidløg, grønne peberfrugter, kalamataoliven, rødløg, spinat, havsalt, oregano og ruccola udover, og sluttede det hele af med et skvæt olivenolie. Han bestilte også lige en sund salat med kylling ved siden af.

Du lægger måske mærke til, at der ingen pepperoni er, og det er fordi, LeBron holdt op med at spise svinekød for længe siden – en beslutning han tog på opfordring af sin onkel, og en beslutning, som han mener, har været med til at holde ham rask gennem hele sin karriere. Han spiser heller ikke rødt kød.

“Man kan mærke forskel,” sagde LeBron til Cleveland.com om sin kost. “Jeg kan mærke det i forhold til, hvordan jeg kommer mig, hvordan mit energiniveau er. Det har styrket min overordnede præstation. Helt generelt har jeg det bare rigtig godt.”

Nåh LeBron, hvordan har du så tænkt dig at “komme dig” efter det 16-lags bjerg af tilnærmelsesvis italienske ingredienser, som du kalder en pizza? Det er vist godt, du er på sommerferie.

Det vel nok mest vanvittige ved LeBrons bestilling er, at pizzaen kun kostede 50 kroner, så det virker næsten til, at han har udnyttet restaurantens tilbud.

Men hey, LeBron har lige vundet NBA mesterskabet og blev kåret til NBA Finals MVP for tredje gang. Det var på tide at få det fejret med en ordentlig pizza.