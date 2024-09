Lil Peeps familie og venner er rasende over ny sang med XXXTentacion-feature

Artiklen er oprindeligt udgivet af Noisey Australien



I går annoncerede iLoveMakonnen, at en ny sang, han i sin tid skrev med sin nu afdøde ven Lil Peep med titlen ”Falling Down” var på trapperne. Det er velkendt, at Peep havde flere timers uudgivet materiale liggende, da han døde (noget af det er allerede udkommet). Men nyheden er dog ikke kun god: den afdøde rapper XXXTentacion – som Lil Peep efter sigende havde et anspændt forhold til – dukker også op på tracket.

Selv om ”Falling Down” først er blevet officielt udgivet i dag, har nummeret eksisteret i forskellige tidligere versioner. Tracket var oprindeligt tænkt som et samarbejde mellem Peep og Makonnen og blev lækket tilbage i december sidste år under titlen ”Sunlight On Your Skin”.

Posthume samarbejder er et ømtåleligt emne, og det giver også god mening: det er utroligt svært at være en kunstners eftermæle tro, når kunstneren ikke selv er til stede i processen. ”Falling Down” lader til at være et eksempel på, hvor galt det kan gå. Peep havde både åbenlyse såvel som mindre åbenlyse problemer med X og hans samarbejdspartnere inden sin død – for eksempel skulle X’s ven Ski Mask The Slump God efter sigende have kaldt Peep for en ”faggot”. Da Makonnen først begyndte at tease muligheden for en X/Peep-samarbejdet i august, var Peeps venner og familie hurtige til at fordømme det. Peeps kollega fra GothBoiClique Fish Narc svinede projektet til på Instagram og fortalte sine følgere: ”Peep har aldrig hørt XXX-featuren.”

”[Peep] var udtalt modstander af XXX for hans overgreb mod kvinder, han har brugt både tid og penge på at få XXX’s sange fjernet fra sine playlister på Spotify, og han ville aldrig have billiget den her sang. Lad være med at lytte til den,” forsatte han. ”Det er bare folk, som prøver at tjene penge på ham. Han ville aldrig være gået med til det, han brød sig ikke om XXXTentacion”.

Den 17. august, hvor Makonnen postede et klip fra sangen på Instagram, meldte flere medlemmer af GothBoiClique samt Peeps venner klart ud på Twitter. Nedarb, en af Peeps hyppigste samarbejdspartnere, sendte en masse trusler ud om at ”hjemsøge” enhver, som bruger rapperens musik efter hans død, inden han postede et tweet med det enkelte ord ”messy”. GothBoiCliques officielle konto var endnu mere tvetydig i mælet, idet den postede Goyas blodige maleri ”Saturn æder sit barn” med beskeden: ”præcis beskrivelse på forholdet mellem store pladeselskaber og deres kunstnere”.

Peeps mor, Lisa Womack, har også givet udtryk for, at hun ikke kan stå inde for sangen: ”Det er Makonnens valg,” svarede hun, da en fan spurgte ind til, hvorfor udgivelsen får lov at se dagens lys. Ifølge Variety har Columbia Records købt rettighederne til Peeps uudgivne materiale, hvilket forklarer, hvorfor Womack ikke har juridisk ben at stå på i den forbindelse.

Da nyheden først kom frem, lød der også et ramaskrig fra Peeps fans. ”Af respekt for Peep/GBC og foragt over for Columbia Records har vi besluttet, at det er upassende og uetisk af os at tillade nummeret at blive postet og på anden vis støtte folkene bag,” skriver en moderator på Goth Boi Cliques subreddit. Tråden er besvaret 175 gange, og flertallet bakker op om beslutningen om boykot.

”Falling Down” er tænkt som lead-single på et nyt album bestående af uudgivne Lil Peep-sange, som Columbia har i støbeskeen til næste år.