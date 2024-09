Måden du spiser pizza på fortæller, hvem du er

Som du sikkert har bemærket i dit Facebook feed, så er nogle mennesker helt tossede med forskellige personlighedstest. Der er de helt standard ‘hvem-er-jeg’ tests – IQ og Myers-Brigss – og så er der de lidt mere suspekte af slagsen. Man kan blandt andet finde ud af, hvilken karakter fra Venner man er, eller hvilken slags fulderik man bliver, når man har fået for meget Ratzeputz.

Og nu mener forskerne, at måden, du spiser din pizza på, kan bruges til at identificere dine mest basale personlighedstræk.

Men vent, siger du måske til dig selv. Hvor mange måder er der overhovedet at spise en pizza på? Tja, på trods af hvad du måske går og tror, så er svaret fire. Fire forskellige måder.

Kvinden bag dette banebrydende stykke pizza-research hedder Patti Wood, og ifølge Washington Post er hun kropssprogseksperternes créme de la créme. Wood er adfærdsekspert, underviser ved Emory University og har tidligere destilleret det menneskelige følelsesspektrum ned til fire arketyper, bestemt af måden man tager en bh på. Er du drivkraften, den influerende type, den hjælpsomme eller korrekturlæseren i din vennekreds? Ja, det afhænger af om du hægter dit undertøj sammen foran eller bagpå.

Hun er typen sladderpressen ringer til, når de skal finde ud af, om Katie Holmes kropsprog på den røde løber signalerer, at hun er på randen af sammenbrud. Prøv bare at læse nedenstående tweet:

Jay Z and Beyonce’s Body Language: Beyonce, 32, looked downright angry while watching a basketball game next t… http://t.co/mT1xus6qHr — Patti Wood (@bodylanguage_pw) May 23, 2014

Og så tilbage til pizzaen.

Ifølge Wood, “fortæller alt hvad du foretager dig – og måden du gør det på – en historie om hvem du er” – selv når du ligger alene i sengen derhjemme og spiser Hawaii. De fire personlighedstyper udspringer af den amerikanske psykolog William Moultons DISC teori, der fokuserer på dominans, tilskyndelse, underkastelse og eftergivenhed. På foranledning af magasinet Cosmopolitan satte Wood sig for at anvende denne meget alvorlige teori til at analysere pizza spisning.

Folder du dine pizzastykker på midten, inden du tager den første bid? Hvis ja, så er du “drivkraften” blandt dine venner. Denne betegnelse dækker over en person, der er en seriøs multitasker og som ikke stopper op for at nyde sin margheritas forfriskende smag af oregano eller den sprøde skorpe. Du pumper bare effektivt pizzaen ned i spiserøret. Men bare rolig, du er også eventyrlysten og villig til at tage risici. Dette gør også, at du har lettere ved at kede dig. Men på trods af dine lederegenskaber lyder du som én, der er rigtig kedelig at knalde med.

Videre til dem der spiser skorpen først. Eksisterer den slags mennesker overhovedet? Hvem i alverden er i stand til at modstå den fedttunge, ostedryppende trekantede spids? Og hvem fanden foretrækker den tørre brune bagdel? Nå, lige meget. Ifølge undersøgelsen er der åbenbart, nogen der gør, og lige netop denne gruppe af mennesker kan kategoriseres som “influerende” typer. De kan lide at “opføre sig dramatisk, de taler virkelig højt, og de elsker at få opmærksomhed på grund af deres opførsel”. (Nu er spørgsmålet så, om den slags skorpeelskende mennesker nu også kan være så influerende, når nu der er så få, der spiser deres pizza på denne måde? Højst mistænkeligt).

Så er der dem, der spiser deres pizza med kniv og gaffel. Selvom det måske nok synes mere karakteristisk for victorianske kvinder, der er bange for at få tomatsovs på deres hvide handsker, så argumenterer Wood for, at denne type er særligt hjælpsom. De “hjælpsomme” er loyale, pålidelige og fleksible. Og så holder de virkelig gode fester, da de er drevet af en lyst til at stille andre mennesker tilfredse. De er “systemorienterede” og indtager derfor gladelig deres pizza på en langsommelig måde – en enkelt bid ad gangen. Spis din pizza sammen med disse typer og du kan være sikker på, at det sidste stykke er dit. De andre vil være alt for høflige til at tage det selv.

Til sidst er der dem, der “bare tager en bid”. Disse mennesker – vel sagtens de mest normale af de fire arketyper – kan karakteriseres som værende “korrekturlæsere”. Nej, de er selvfølgelig ikke bare sultne mennesker, der spiser pizzaen på den måde, det er meningen, den skal spises på. Disse mennesker er perfektionister, der godt kan lide at angribe pizzaen på en måde, de ved, der virker. På den måde er de sikre på at få en fejlfri pizzaoplevelse hver gang. Spørgsmålet er så, om det overhovedet er muligt at fejle, når man spise pizza?

Fint nok, Patti. Du vinder. Men nu må du undskylde mig. Jeg skal “læse korrektur” på et stykke fedtet pizza med tykt lag mozzarella.