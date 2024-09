Magisk kimchi

Forberedelse: 10 minutter

Total: 30 minutter

Ingredienser

2 spsk mochiko rismel

100 g gochugaru (pulveriseret)

80 ml fiskesauce (Karl Johan svampefond eller pulver hvis du er vegetar)

20 gram revet ingefær

5 ml koreansk blommesirup (valgfri)

10 fed hvidløg

1-2 jalapeños, halverede

1 asiatisk pære (nashipære), skrællet udkernet og groft hakket

1 lille løg, groft hakket

1/2 Fuji eller Gala æble, skrællet, udkernet og groft hakket

10 g ristede sorte sesamfrø

Tilbehør:

ferskner, skåret i skiver af 1/3 cm

Kål, hakket i 1,5 cm store stykker

Vejledning

1. Bring 250 ml vand i kog i en lille gryde. Pisk mochiko i vandet indtil blandingen er tyk som grød. Sæt det til side og lad det køle af (kan du ikke skaffe mochiko, kan du bruge 80 g forkogt ris).

2. Hæld 1/3 af den afkølede mochiko-risgrød i en food processor og blend det sammen med gochugaru, fiskesauce, ingefær, blommesirup, hvidløg, jalapeños, pære, løg og æble, indtil puréen er lind. Hæld den i en skål og rør sammen med sesamfrø.

3. Vend din kimchi med ferskner eller kål, eller hvad end du nu har lyst til!

Fra Why Kimchi Is the Ultimate Blank Canvas for Innovative Chefs