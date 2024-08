Marwan er koldere end nogensinde før på ny single, “Mentalitet”

Første gang jeg hørte et Marwan-track, var jeg 15 og til klubfest et sted på Lolland-Falster, hvor en dude i fuldt Karl Kani-sæt smed “Det Os” på. Jeg kan tydeligt huske det, fordi det var det hårdeste shit, jeg nogensinde havde hørt på dansk. Det er over ti år siden, men Marwan er ikke blevet blødere – kun visere.

Den 24. november er 8210-rapperen tilbage med sin nye fuldlængde, BLÅ. På førstesinglen, “Mentalitet”, langer Marwan med sit fastlandsflow ud efter mentaliteten på begge sider af loven med kølige stikpiller som // automatisk autoritet for en sikkerheds skyld // og // livet på gaden har gjort os kolde og kyniske //. Sammen med produceren Aksel Toft aka. DontAxAboutIt har den danske gaderap-veteran brygget et minimalistisk lydbillede spækket med dystre toner og paranoia-inducerende skrig-samples, der minder en smule om stemningen på Drake-21 Savage collab-tracket “Sneakin’” og munder ud i en chilleren outro.

Derudover flirter Marwan med et mere raspende og trappet udtryk – og slipper ret godt fra det. Hans seneste udspil er et nyt, systemkritisk pust fra en garvet mand på området, og alt andet end et dårligt bud, hvis du er på udkig efter nye dope beats.

Hør “Mentalitet” her, og scroll videre for at læse, hvad der skete, da Noisey tog en snak med den danske rap-legende over en smøg og en kop kaffe:

Noisey: Hey Marwan. Hvad er det for en mentalitet, vi har?

Marwan: Sangen er et spørgsmål til mig selv og til lytterne. Jeg vil gerne have, at man tænker over, hvad det er for en mentalitet, man har og er vokset op med. Og hvad er det, der fører til, at det går galt nogle gange? Folk bliver skudt i de her tider. Folk dør i de her tider. 16-årige dør. Det er ikke kun bandekrig, jeg snakker om i forhold til mentaliteten, men det er også det.

Men hvordan er vores mentalitet nået hertil?

Tingene går for hurtigt for tiden. Da jeg var barn, og så en Bruce Lee-film eller en Jean-Claude Van Damme film, kan jeg huske, at jeg altid havde lyst til at slås med vennerne eller brødrene bagefter. Og det var bare film. Så prøv at tænke på indholdet i den musik, der udkommer nutildags, også i mine egne tekster – jeg tror, at den er med til at få de unge til at føle, at det er sådan, man skal være. At man skal være gangsta. Forstår du, hvad jeg mener?



Jeg forstår. Hvad har du så gang i for tiden?

Jeg har fuld gang i musikken. Jeg har masser på hjerte stadigvæk, masser af tekster. Det er bare med at blive ved, mens man har lysten, tiden og kræfterne til det. Og så rejser jeg til LA snart for at lave noget helt nyt.



Svedigt. Du har arbejdet med forskellige lydbilleder på dine tidligere udgivelser. P.E.R.K.E.R. (2007) virkede for eksempel mere hårdt og tekstorienteret end Marwan-albummet (2014), der præsenterede dig i nogle store West Coast-lydbilleder. Hvordan vil du beskrive dit nye album, der er produceret af DontAxAboutIt?

Jeg ville ikke sige, at det er hverken West Coast-musik. Eller Dirty South. Jeg ved ikke, om det nye er trap, eller hvad det er. Det er lidt dystert på en fed måde. Der er ikke for meget gang i det. Jeg taler stadig om det samme univers, som jeg altid har gjort. Jeg snakker bare om nogle ting, jeg ikke har fået med på de tidligere plader. Når man hører mine plader, håber jeg ikke, at de lyder ens, lydmæssigt og emnemæssigt. Det er derfor, jeg hele tiden skifter producere. Men jeg vil stadig gerne have, at man ved, det er Marwan, det der, når man lytter til mig.

Helt sikkert. Superfed feature du lavede med Dayson på “Stik Mig et Kald“. Er der andre, du godt kunne tænke dig at samarbejde med i dansk musik?

Jeg er nede med Dayson og hans stil. Og han var også nede med min stil, så vi klikkede bare. Det sjove ved “Stik Mig et Kald” er, at vi har gået rundt i to år og snakket i telefon om nummeret, uden at møde hinanden. Første gang vi mødtes, var da vi skulle lave videoen til den. Jeg kan godt lide, at der er kommet en ny stil herhjemme. Foley, Gilli, MellemFingaMuzik, Jamaika, Sivas…de er alle sammen fede på hver deres egen måde. Sivas ville jeg gerne lave noget med igen. Jeg ville også gerne lave noget med de gamle legender, der ikke har noget med rap at gøre.



Men rap-gamet herhjemme har ændret sig en del siden midt-00’erne. Hvad for en scene ville du sige, du står på nu?

For mig handler det om at være unik. Jeg startede i en tid, hvor den musikalske stil, jeg kom med, var helt ny. Og det vil jeg altid blive husket for. Det andet – hvor jeg står henne – tænker jeg ikke så meget over. Jeg gør bare min ting.



Det er efterhånden noget tid siden, at du kravlede ind af vinduer frem for døre, stjal alt, og så videre. Føler du dig som en O.G. i dansk rap?

Jeg mærker det, når jeg er ude på gaden. Man skulle tro, at de helt unge havde glemt mig. Men det har de ikke. Jeg bliver stadig genkendt, og der mærker jeg, at alt det arbejde, jeg har lavet, har betalt sig. Jeg får masser af respekt og kærlighed af små og store. Så på den måde føler jeg mig faktisk som en O.G.