Meny i Sønder Ommes Facebookside er den ultimative fuckfinger til alle dine selviscenesættende selfies

Der er ikke nogen, der bare siger ting længere. Jeg mener, kan du overhovedet huske, da man bare kunne sige ting? Lufte en tanke, dele en anekdote eller måske endda gøre noget åndssvagt og spontant, bare fordi? Vi lever i en tid, hvor vores yndlingshobby (læs: foretrukne tidsfordriv) er at meddele hele verden en heftigt iscenesat version af vores ligegyldige liv.

Alt hvad vi siger og gør i de sociale mediers æra er statements og self-branding, og derfor er det en sjældenhed, og noget vi skal hylde og værne om, når det lykkes en dødelig blandt os at skabe noget smukt, noget ægte; når det lykkedes bare en smule autenticitet at bore sig igennem den tykke skov af selfie-sticks og nøjsommeligt arrangerede Instagram-brunchtallerkner.

Kort sagt er det bare forfriskende at se mennesker på internettet med en prangende mangel på fucks at give.

Enter: Iver Egsgaard, købmand og indehaver af Meny i Sønder Omme.

Iver og Lene Egsgaard ejer Meny-butikken (der før i tiden var en Eurospar) i Sønder Omme, en formodentlig hyggelig lille flække som Google Maps vil fortælle dig er beliggende i det sydvestlige Jylland. Hvad der adskiller købmandsparrets supermarked fra landets øvrige provinsielle sovs-og-kartoffel-pushere, er deres markante følgeskare på sociale medier, hvor en række video-uploads af lo-fi-materiale med Iver, der kombinerer salgsteknik med god gammeldags spas, mens han viser butikken og dens tilbud frem, har spredt sig som en steppebrænd.

“Det er min souschef, der filmer,” siger Iver Egsgaard, indehaveren af Meny i Sønder Omme, da det lykkes mig at få ham i røret. “Vi tager den bare en enkelt gang, og hvis der er nogen fejl eller sker noget, så er det bare så’n, det bliver.”

En vovet teknik, der før har givet gevinst som webreklame – walkthrough-formatet minder på en måde om den der virale Shaver a Day reklame, optaget i et enkelt take – bortset fra at det hele finder sted i et jysk supermarked i og … ved du hvad, bare ser det her, det er nemmere:

Se? Hvad jeg mener? Se hvordan han bakker op til sidst. Samme insisterende salgsteknik som en tidløs Dyne-Larsen, men med kløgt, showmanship og brillestel som en jysk Letterman. Men vigtigst af alt: Det. Er. Ægte. Ufiltreret. “Det var en, jeg fandt på internettet,” svarer Iver nonchalant, da jeg, forundret, spørger ind til det oppustelige dinosaur-ensemble.

Vi må dykke dybere ned under overfladen hos denne usandsynlige skytshelgen for #nofilter-bevægelsen.

FALDET

For hvem er denne mand, der bombarderer internettet med flere karismagranater, end Donald Trump skriver tweets? Arbejder han overhovedet for Meny? Det er uklart, om faldet er med vilje. Og hvis det er med vilje, har jeg flere spørgsmål: Var det idéen fra starten? Faldt han på et andet tidspunkt, off-camera, og fik han så idéen til det lige før optagelserne? Findes der et upubliceret edit af filmen, hvor han ikke falder, der bare er betydeligt kedeligere, hvorefter faldet blev tilføjet som et gimmick?

Alle billeder er screenshots taget med tilladelse fra Iver Egsgaard og Meny i Sdr. Omme

Det er umuligt at afkode, hvad der foregår. Internettets regler gælder ikke her. Alt er så bizart, men tryllebindende. Efter Iver leverer sin one liner (“Priserne er så lave, at vi falder over dem”) kan vi ikke andet end, måbende, fortsætte ind i butikken sammen med købmanden.



Mis(pind)-en-scène?

Selvom vi er med på rundvisning gennem supermarkedet, virker det lidt lemfældigt, hvad vi egentlig får at se. På et tidspunkt samler han en plakat op, der bare virker smidt tilfældigt på en køleboks midt i butikken. Er det bare der, den ligger? Eller er det Ivers egen Meny-mise-en-scène, der spiller os et puds?



“En af de gode.” (t.v), Iver (t.h)

“Der var en af de gode,” bemærker Iver i videoen, mens han jovialt befamler en forbipasserende (formodet) stamkunde. Men er kunden plantet der, som de forbløffede tilskuere i Criss Angels Mindfreak, eller de der mistænkeligt skuespiller-agtige “husmor, ikke skuespiller”-damer fra Cillit-Bang-reklamerne? Satme nej. Det er organisk kontakt mellem mennesker, vi bærer vidne til her.



Action-shots.

Efter en dramatisk slutspurt (1:08 – 1:13), hvor vores energiske vært bemærker, at “vi skal op i tempo” og lunter – som en mand, der har rejst sig fra kummen på en febrilsk og desperat jagt efter toiletpapir – slutter vi, brat, på et smørrebrødstilbud, der næsten er for godt til at være sandt.

Men han er jo bare en butiksejer, tænker du måske. Han vil jo bare sælge ting. Ja, han er købmand. Det her er præcis, hvad der foregår i Venn-diagrammet mellem midaldrende, midtjysk købmand og SoMe-offensiv – intet mere, intet mindre. Og det er det, der virkelig gør Iver til Iver. Men du, slave af 10’ernes nådesløse selfie-kultur, har tydeligvis ikke set nok. Og du, mere end nogen anden, har akut brug for den åbenbarende visdom, der gemmer sig i Sønder Omme.

FED FREDAG

“Det er faktisk bare en ganske almindelig nytårshat, den der,” fortæller Iver mig i telefonen om den rasta-dreadlock-hat, han har på i sin mest sete video nogensinde (124k visninger i skrivende stund).

Okay, her er et par ting, vi lige er nødt til at tage med det samme:

Hvis du har en nævenyttig PC-svinehund gemt i maven, vil du med det samme studse over, hvor dreadlock-rasta-hat-på-den-hvideste-mand-i-Jylland befinder sig på spektret over det politisk ukorrekte? Hvis du nogensinde har røget cannabis, vil du, på samme måde, instinktivt krumme tæer. Fordi, kan du huske sidste gang, du røg dig skæv, fordi det var fredag, og satte dig op på en tønde for at sælge noget vin? Nej? Det er der ingen, der kan. Sagde Bob Marley “folks”? “Hey, folks?” Var det ikke mere en Dylan- eller en Elvis-ting?

Den her video udfordrer alt. Og i en tid hvor grimt tøj er fashionabelt, rødhårede nørder er popidoler, og realitystjerner er præsidenter, så må vi rose Meny i Sønder Ommes medarbejdere – disse internettets satire-pionerer – for deres banebrydende aktion. Kulturel appropriation gør sig ikke gældende her. Der er ingen regler. Iver er en maverick. Iver DGAF. Vi er ikke i Hollywood, eller på det kongelige teater. Vi er i Sønder Omme. Og i modsætning til Kubricks værelse 237 i The Shining – og din Snapchat story – er alt præcis, som det ser ud.

Selvom ovenstående video er filmet i betydeligt højere opløsning, (hvilket nok bare vidner om et højere allokeret budget til Ivers unægteligt succesfulde AV-initiativ) vinder den velkendte naturlige, uredigerede, ad hoc-stil igen. Bemærk det smertefuldt langsomme øjeblik, hvor skiltet bag ham glider på gulvet og falder med et ekstremt tydeligt brag.

PÅ TOPPEN AF DANMARK

Men revolutionen stopper ikke i Sønder Omme – det er kun begyndelsen. Ovenstående er en videohilsen fra Skagen. Med bølger, børn og gamle damer i baggrunden. Fra Iver. Til os og alle dem hjemme i butikken. Holder Iver nogensinde fri? Eller er det måske præcis det, der er pointen – han holder altid fri. Fri fra rammer og forventninger og normer og status quo’er.

Ja, han er bare en mand med et kamera, der vil sælge smørrebrød og fastelavnsboller, men vi kan alle sammen lære noget af Iver. Ikke alle tweets bør være dekreter. Ikke alle selfies skal være perfekte – og det er for helvede ikke alle anledninger, der overhovedet kræver en selfie. Hold nu op med at tage dig selv så fucking seriøst. Stop med at kuratere din online persona i to sekunder og prøv at vær, shit!, dig selv – who knows, måske er du faktisk nice.

Til alle dem med en nøje strukturerede YouTube og Twitch-followings og et computer-setup på niveau med mellemledere i NSA – Iver her har set jeres følgere og forhøjer indsatsen med 1000 fastelavnsboller. Your move.