Mød brasilianeren, der har tatoveret en fodboldtrøje på hele overkroppen

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Brasilien

Maurício dos Anjos er større fodboldfan end dig. Det er lige meget, om du kan huske resultater 30 år tilbage i tiden, eller om du kan nævne hver eneste træner i Superligaens historie, for du har ikke dit holds trøje tatoveret på hele overkroppen. Og det er også fair nok, for det er virkelig en stor beslutning.

I fredags blev den 33-årige brasilianers kæmpetatovering, som har været et år undervejs, endelig færdig. Den dækker 40 procent af hans krop og er en kopi af det brasilianske topholds trøjer – bare uden reklamer. Det har taget 32 sessions og i alt 90 timer at færdiggøre det omfattende design.

Så vidt vides er der kun én fodboldfan, der har gjort noget lignende. I 2010 fik colombianeren Felipe Alvarez tatoveret sit hold Atletico Nacionals trøje med forskellige grønne nuancer, men uden de hvide striber. Og eftersom dos Anjos har fået både de rigtige farver og de små detaljer med, fristes man til at kåre ham som vinderen.

”At have det helligste på min krop er en drøm, der bliver til virkelighed,” siger dos Anjos. Men nu er hans tatovering komplet, så hvad skal der ske nu? Skal han have tatoveret matchende shorts? Eller sokker op til knæene? Vi snakkede med ham for at finde ud af det.

Foto: Privat arkiv

VICE: Hvad fik dig til at kaste dig ud i det her?

Mauricio dos Anjos: Jeg har, siden jeg var barn, ønsket mig en Flamengo-tatovering. Min far kunne ikke lide tatoveringer, men da først jeg blev 18, lykkedes det mig at overbevise ham om, at det var en god idé, så jeg fik lavet gribben [Flamengos maskot] og deres våbenskjold på min arm. Sidste år besluttede jeg mig for at få lavet hele trøjen. Det var noget, jeg havde ønsket mig længe. Jeg vidste, at det ville blive alt for dyrt – et sted mellem 20.000 og 30.000 kroner – så jeg valgte egentlig at få lavet noget, der kun dækkede mine skuldre og min brystkasse. Det skulle koste lidt under 2000 kroner, men efterhånden som jeg snakkede med tatovøren, gik han med til at lave hele trøjen for samme pris, fordi det også ville være god reklame for ham.



Hvad fik du lavet til den sidste session?

Kun nogle få striber på min højre skulder. Designet er så stort, at visse detaljer skal tegnes op igen om nogle uger. Det var egentlig meningen, at det kun skulle tage fire eller fem måneder, men der opstod nogle problemer.

Hvilke problemer?

Jeg besluttede mig for at skifte til en anden tatovør i oktober, da vi havde lavet omkring 30 procent. Jeg havde nogle personlige problemer med ham den første fyr, men vi har talt om det og er gode venner igen. Efter den beslutning sparede jeg op i to måneder, så jeg havde råd til at betale en anden, men så ringede en af mine venner og tilbød at betale resten. På det tidspunkt havde jeg allerede solgt min motorcykel for at få råd.

Foto: Privat arkiv

Har du andre tatoveringer?

Jeg havde en, der symboliserede min ældste datter. Det er hendes fodaftryk sammen med hendes navn og fødselsdato. Den havde jeg på ryggen, men trøjen har dækket den til, så nu vil jeg have lavet den igen et andet sted. Men gribben på min arm bliver. Den er jo også et symbol på Flamengo, så den ville jeg aldrig dække til.

Hvilken del af tatoveringen gjorde mest ondt?

Der var mange, der sagde, at det ville gøre vildt ondt på ribbenene og i armhulerne. Ribbenene gjorde ondt, men rygsøjlen var det værste – det var simpelthen frygteligt. Min hals og mave gjorde også virkelig nas, men resten var okay.

Fortrød du på noget tidspunkt undervejs?

Tro mig, jeg har ikke fortrudt det mindste.

Foto: Privat arkiv

Hvad siger folk, når de ser det?

Folk spørger, om ikke jeg synes, det er mærkeligt altid at have en Flamengo-trøje på, men det gør jeg slet ikke. Jeg synes, det er helt normalt. Men det virker ikke, som om der er nogen, der har noget imod min tatovering.



Hvad med din kone? Brokkede hun sig?

Da jeg sagde det til hende, var hendes reaktion: ”Stop – er du sindssyg? Lad da være.” Men så satte vi os ned og snakkede om det. Hun sagde, at folk ville drille mig, bagtale mig eller prøve at komme op at slås med mig på grund af tatoveringen. Og hun var bange for, hvordan min familie ville reagere. Min kone er også Flamengo-fan, men hun er ikke så besat som mig. Til sidst accepterede hun det.

Hvad synes dine børn? Forstår de, hvad du har gjort?

Jeg har tre-årige tvillinger og en datter på fem. Den ældste forstår det – hun ved godt, at det er en tatovering. Og nogle af hendes venner siger, at de har set mig på nettet. Da jeg kom hjem, og tatoveringen var pakket ind i folie, spurgte tvillingerne, om jeg var kommet til skade, og så måtte jeg forklare. Men fordi jeg altid har bar overkrop, når jeg er sammen med dem, synes de ikke, det er mærkeligt længere.

Jeg så på din Facebookside, at du har haft mulighed for at møde nogle af dine idoler på grund af tatoveringen?

Jeg mødte Zico [legendarisk, brasiliansk fodboldspiller] i Rio de Janeiro sidste år. Han var chokeret og måtte røre ved den for at være sikker på, at den ikke var malet på. Jeg bad ham signere trøjen, og så fik jeg tatoveret hans autograf. Jeg har også mødt de tidligere Flamengo-spillere Rondinelli og Ronaldo Angelim i Santa Catarina. De syntes, jeg var sej.

Går du stadig med Flamengo-trøjer, når nu du altid bærer rundt på en permanent en?

Ja, mindst to gange om ugen. Jeg går altid rundt i bar overkrop derhjemme, men når jeg er ude, er det ikke en mulighed endnu – en frisk tatovering må ikke få sollys.

Hvad er næste mål? Skal du have tatoveret resten af uniformen?

Der er mange, der foreslår, at jeg skal have tatoveret shorts og sokker. Det kan godt være, jeg får lavet endnu en Flamengo-tatovering – måske på benet eller armen. Men jeg skal ikke have lavet noget så stort igen.