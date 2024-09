​Mød Danmarks første transkønnede porno-par

Jeg mødte Lola og Richard første gang i forbindelse med mit daværende PR-arbejde for pornoproducenten Elvira Friis. Redigeringen af deres første fælles pornoprojekt var netop afsluttet, og vi gjorde nu klar til at udgive Danmarks måske første transkønnede pornofilm. Efter vores første møde var jeg betaget af deres styrke og åbenhed, så jeg besluttede mig for at fastholde kontakten.

Ved første øjekast er det ikke til at gætte, at Lola og Richard tidligere har levet i et andet køn. Lolas tætsiddende trøje afslører tydeligt et par spændstige ungpigebryster, mens hendes ansigt er feminint sminket og matcher den røde neglelak. Et begyndende skæg pryder Richards overlæbe, og da han åbner munden og byder velkommen, bliver jeg mødt af en dyb og maskulin røst. På trods af deres overbevisende fysiske fremtoning er de oprindeligt født i et helt andet køn, hvilket gør dem til transkønnede. Men hvad vil det i virkeligheden sige?

Videos by VICE

“At være transkønnet betyder, at du føler, at det køn du har fået tildelt ved fødslen ikke stemmer overens med, hvordan du identificerer dig selv. Altså at du som tildelt kønnet kvinde i virkeligheden er en mand,” forklarer Richard. På trods af den seneste tids store opmærksomhed på det at være transkønnet er emnet så komplekst, at det kan virke umuligt at navigere sikkert i de mange udtryk og snørklede terminologier. Netop derfor er det vigtigt for Lola og Richard at være så åbne som muligt. Det er tilladt at spørge dem om absolut alt, siger de.

Hjemme hos Lola og Richard. Foto af Sarah Buthmann.

Parret, som har været sammen i snart to år, fandt hinanden på ret ualmindelig vis. Richard, der på det tidspunkt identificerede sig som kvinde, blev inviteret til middag hos hans daværende kærestes veninde Lola. Richard og Lola faldt øjeblikkeligt for hinanden, og de besluttede sig inden længe for at indgå i et polyamorøst forhold sammen med Richards kæreste. Efter en periode, hvor de alle tre var kærester, brød de med forholdets tredjepart, mens Lola og Richard valgte at fortsætte med at leve åbent og polyamorøst med flere partnere. Mødet med hinanden blev et vendepunkt i begge deres liv. Richard havde længe følt en usikkerhed om sin kønsidentitet, men han havde ikke haft modet til at udforske, hvad der lå uden for det biologisk tildelte køn. Men mødet med Lola åbnede en helt ny verden for ham: “Lola satte mig fri og gjorde, at jeg endelig kunne finde mig selv. Her var pludselig et menneske, som ville have mig præcis, som jeg var, og som var fuldstændig ligeglad med, hvilket køn jeg havde. Faktisk undrede hun sig i starten over, at jeg ikke også var transkønnet, da vi havde så meget til fælles, og jeg havde så stor forståelse for hendes tanker og forvirring omkring køn og identitet.”

Da Richard senere valgte at tage springet og gå fra at identificere sig som kvinde til at leve som mand, havde det udelukkende en positiv effekt på deres forhold. Lola havde på det tidspunkt allerede levet som kvinde i halvandet år, men omstillingen havde været hårdere for hende. “Jeg oplevede en voldsom diskrimination og hetz på mit tidligere arbejde som resulterede i, at jeg måtte droppe den karrierevej, jeg ellers havde udset mig,” fortæller hun om tiden efter sin transition – altså overgangen fra at leve et liv som mand til at leve fuldt ud som kvinde.

Problemerne i overgangsperioden fik dog ikke Lola til at tvivle på sin beslutning: “Selvom det var en svær tid, så skulle de ikke få lov til at få mig ned med nakken. Jeg havde fundet en ny styrke sammen med Richard, en partner som virkeligt forstod, hvem jeg var. Og så ved jeg, at jeg er en pissedygtig medarbejder uanset, om jeg er mand eller kvinde, og det rager i øvrigt heller ikke dem. Jeg er lækker uanset hvad,” siger hun storgrinende.

Lola. Foto af Sarah Buthmann.



På trods af Danmarks LGBT-venlige omdømme, er livet som transkønnet herhjemme alt andet end nemt. Det eneste sted, hvor man kan få autoriseret hjælp til overgangen, er hos Sexologisk Klinik (SK) på Rigshospitalet, men det er dog langt fra alle, der bliver godkendt til behandling i sidste ende. Før man blive godkendt, skal man som transkønnet gennemgå flere psykologiske tests, som blandt andet inkluderer spørgsmål om seksuelle fantasier, onani-vaner og barndomshistorik, der kan føles voldsomme. “Det føles som et overgreb, at andre mennesker spørger ind til så intime detaljer om dit liv. Samtidig er det fuldstændig misforstået at fokusere på vores seksualitet, da den ikke hænger sammen med kønsidentiteten. Hvem man har lyst til at gå i seng med påvirker jo ikke, hvem man er, vel?” fortæller Richard. “Er man alligevel heldig at bestå SK’s mange tests, er det som at komme igennem et nåleøje for rent faktisk at få behandling. Du kommer i en udredningsproces, som kan vare op til flere år, og hvor der undervejs ikke er nogen behandlingsgaranti, hvilket også inkluderer hormonel behandling,” uddyber Lola.

Af samme årsag har både Lola og Richard valgt at tage sagen i egen hånd. De har begge sat mulighederne hos Sexologisk Klinik på standby og selv søgt efter hormoner på det sorte marked med støtte fra deres praktiserende læger. Beslutningen har både været udfordrende og usikker, men de begge er glade for at have gjort det. “Selvom det var enormt skræmmende at købe hormoner uden om systemet, følte jeg, at det var den eneste mulighed, jeg havde. Det at begynde på T (testosteron red.) har ændret mit liv på helt fantastisk vis. Jeg kan mærke, hvordan jeg har fundet en helt ny ro i mig selv, og hvordan jeg bliver mere og mere mit rigtige jeg,” fortæller Richard, som begyndte på hormonbehandling for få måneder siden. Lola, der har taget hormoner i længere tid, nikker genkendende. “Det var en fuldstændig vild beslutning, men jeg fortryder den ikke et sekund. Jeg er så glad for mine bryster, og jeg ville ikke undvære dem for noget i verden,” griner hun og tager et fast greb om dem begge.

Parrets kat Mefisto. Foto af Sarah Buthmann.



Selvom hormonbehandlingen var en milepæl i Lola og Richards søgen efter deres sande kønsidentitet, var det ikke før de kastede sig ud i pornoens verden, at de for alvor fandt den accept og selvbestemmelse, de længe havde søgt efter. Deres åbne og eksperimenterende forhold til sex udgør et omdrejningspunkt i deres liv. “Vi har altid været meget kinky, og vi elsker at have lange play-aftener, hvor vi bare nyder hinanden. Og det er netop derfor, vi fik lyst til at lave porno. Vi er begge to ekshibitionistisk anlagt og elsker tanken om, at der sidder nogle derude og bliver tændt og kommer til vores sex. Hvis vi havde tiden, ville vi lave porno hele tiden,” siger parret, der selv tog kontakt til en af de største danske pornoproducenter, Elvira Friis, med ønsket om at lave porno.

Deres første pornofilm er en kærlighedsfortælling, som er filmet i ekstravagante boheme-inspirerede omgivelser, hvor både Lola og Richard er stylet som vintage-skuespillere fra 20’erne. Filmen leger med de traditionelle forestillinger om, hvordan en mand og en kvinde har sex men med omvendt fortegn, da både Lola og Richard stadig har deres medfødte kønsorganer. “Det er primært mig, der tager Lola analt med min strap-on, men på et tidspunkt rider hun også mig. Selvom jeg som mand hovedsageligt tager Lola som kvinde, så føler vi, at vi er med til at vende hele forestillingen om, hvad det vil sige at være mand og kvinde på hovedet – netop fordi vi er transkønnede,” forklarer Richard.

“Porno er et fantastisk medie til at udtrykke, at man som heteroseksuel fyr godt kan tænde på en kvinde med en pik. Det handler om det seksuelle udtryk og ikke om den fysiske fremtoning. Seksualitet er en autonom størrelse, som er større end det biologiske køn og de kulturelt tillærte roller,” fortæller Lola. “Samtidig har det at lave porno givet os en stærk følelse af empowerment, fordi vi har fået lov til bare at være os selv. Det at barbere alle lagene af og vise sig selv frem nøgen for hele verden giver dig en helt fantastisk følelse af magt. En magt til at selv at bestemme, hvem man vil være, og hvordan man vil se ud. En følelse jeg ikke har oplevet på samme måde andre steder,” fortsætter hun.

Screenshot via Elvirafriis.dk



Psykolog med speciale i seksualitet og LGBTQ, Karina Lins, genkender Lolas udsagn. “Nogle transkønnede kan have svært ved at acceptere deres egen krop, og hvis nogen kan lave porno for at fejre deres krop og hinandens, er det ikke bare befriende for dem, men også for andre transkønnede. Lige præcist inden for porno er der ekstra meget plads til at eksperimentere og bryde nogle binære og heteronormative regler. Jeg kunne forestille mig, at det nærmest kan være terapeutisk at stille sig op foran kameraet og sige ‘se, her er jeg, og sådan ser jeg ud’.”

“Ved at stå frem og vise, at vi er stolte af os selv, håber vi at kunne medvirke til, at omverdenen bliver mere forstående og accepterende i stedet for at være bange for os og latterliggøre os. Vi vil gerne være med til at aftabuisere transkønnede ved at vise, at køn sagtens kan være en flydende størrelse,” siger Richard.

Lola og Richards første film gik i luften i august på dagen for Copenhagen Pride og havde stor succes. Filmen blev ivrigt streamet af både danske og udenlandske brugere, som udtrykte stor entusiasme for den transkønnede vinkel. Parret har allerede indspillet en ny pornofilm, som er ved at blive redigeret og klippet, og derudover har de planer om at indspille en tredje. På sigt håber de at få mulighed for at arbejde med internationale pornoproducenter og udforske flere sider af deres seksualitet på kamera.

Foto af Sarah Buthmann.



“Udover at det er super frækt og ophidsende at lave porno, så håber vi at være med til at give noget til andre transkønnede, som de kan identificere sig med. Vi er de første i Danmark, der laver transkønnet porno, og det ser vi som en kæmpe mulighed for at sende en klar besked til andre transkønnede om, at de ikke er spor mærkelige, og at de sagtens kan være pissesexede,” smiler Lola.

Afslutningsvis spørger jeg parret, om de har overvejet, hvordan deres flamboyante fremtræden påvirker folks generelle billede af transkønnede. “Vi er godt klar over, at samfundet måske vil blive bekræftet i nogle fordomme om, at LGBT’ere alle sammen er nogle slutty sexarbejdere. Sådan er det naturligvis ikke. Lola og jeg er jo bare et eksempel på to transkønnede, som tilfældigvis laver porno, fordi vi kan lide det. Vi prøver at undgå at bekræfte de negative forestillinger ved at være så åbne som muligt og vise, at vi også bare er mennesker,” afslutter Richard.

Lola og Richard er parrets kunstnernavne. Deres rigtige navne er redaktionen bekendt. Sexologisk Klinik har ikke ønsket at udtale sig til denne artikel.

Mere om LGBT fra VICE:

Mød homo-graffitimaleren, der dekorerer København med røvhuller og regnbueflag



Mød den homoseksuelle muslim, der gik undercover i Mekka



Hvorfor må bøsser stadig ikke donere sæd i Danmark?