Mød fyren som vil have dig til at droppe dating og blive gift med det samme

La Ode Munafar er ikke fan af at tage den med ro. Det er en mærkelig måde at beskrive en mand på, som mener, sex før ægteskab er ondskab, men hvordan skal man ellers beskrive grundlæggeren af Indonesia Tanpa Pacaran? Navnet på bevægelsen betyder, ‘Indonesien uden dating’, og det passer godt på formålet: At få dem til at stoppe med at date og så bare blive gift ved første blik.

Munafar mener, at dating er en glidebane til sex før ægteskabet og dermed en sti til synd. Det er en fristelse, som de siger, det er umuligt at modstå. Og så må man vel lade være med at date. I stedet mener bevægelsen, at man skal forblive single, indtil man møder sin kommende ægtefælle gennem taaruf, der er en muslimsk praksis, hvor mand og kvinde bliver introduceret for hinanden, men ikke har lov til at være sammen uden at være ledsaget af et familiemedlem. Det var sådan Munafar mødte sin kone, som han har været gift med i fire år og har en søn sammen med.

“Jeg vil redde den yngre generation fra at kaste sig ud i sex før ægteskabet,” siger Munafar. “Jeg er bekymret over situationen. Dating er ikke en god ting, lige meget hvordan man ser på det.”

Den slags udtalelser får hele bevægelsen til at virke ret absurd – i hvert fald for udefrakommende. Men hans budskab har en vis opbakning i Indonesien, blandt andet har bevægelsen over en halv million følgere på Instagram og over en million på Facebook. Det bliver altså til rigtig mange mennesker, der deler og kommenterer på organisationens kække opslag, som frasiger sig den traditionelle formynderiske tone og i stedet benytter en ung og fræk retorik med referencer til populære film og den slags.

Tankegodset bag Indonesia Tanpa Pacaran har mange år på bagen og er funderet i en fortolkning af Koranen, hvor dating åbenbart er forbudt for udøverne af den islamiske tro. Men selvom tankerne tidligere kun er blevet prædiket af gamle religiøse autoriteter, er mange kendte ansigter begyndt at videreformidle budskabet til et yngre publikum. Instagrambrugere som @nikahasik, @pejuangnikah, @gerakannikahmuda og @semangatmenikah opfordrer unge indonesere til at blive gift tidligt, og andre brugere som @siap_nikah og @yukmenikah tilbyder dem en platform, hvor de kan møde den eneste ene.

Indonesia Tanpa Pacaran har nu et netværk af støtter, der hver især har en regional leder, der arrangerer møder og andre begivenheder i de fleste store byer i Indonesien. Det placerer Munafar i frontlinjen af den kulturkamp, der foregår i landet, hvor konservative troende forsøger at trække et land, der historisk har været moderat og pluralistisk i en mere fundamentalistisk retning. I dag findes der kvinder som dem i “Niqab Squad,” der går rundt og overbeviser unge kvinder, om at de skal dække hele deres ansigt. Der er apps for flerkoneri, hjemmesider hvor man kan købe jomfruer, og TV-stationer der censurerer alt fra traditionelle indonesiske klædedragter, der viser lidt for meget hud, til animerede egern i bikini.

Den juridiske del af kampen mod sex før ægteskab og homoseksuelle forhold bliver ledet af konservative lobbyister som Family Love Alliance (AILA), mens den “blødere” del af kulturkampen er præget af grupper som Indonesia Tanpa Pacaran, og det er tydeligt, at der er ved at ske et skift i retning mod et mere konservativt samfund.

Munafar fortæller, at hans kamp begyndte, da han gik på universitetet, hvor han tjente lidt ekstra penge ved at prædike til sine jævnaldrene om Koranen. Hans organisation byder også folk, som er i et parforhold velkommen, så længe de lover at blive gift eller slå op indenfor tre måneder.



“Hvis ikke de gør det, har vi ret til at smide dem ud af fællesskabet,” forklarer han.

Men er der ikke en chance for, at den slags ægteskab giver problemer? Munafar afviser forestillingen om, at ægteskab med en person man knap nok kender, kan få antallet af skilsmisser i Indonesien til at stige endnu mere.

“Taaruf er en metode til at undgå skilsmisse,” forklarer han. “Gennem Taaruf åbner man sig op for hinanden. Bare fordi man ikke har kendt hinanden så længe, betyder det ikke, at man bliver skilt.”

Det er ikke alle, der er enige. Et forhastet bryllup i et forsøg på at undgå synden ved sex før ægteskab er blevet kædet sammen med ægteskabelige problemer. Det er blevet så stort et problem, at ministeren for religiøse anliggender nu vil give unge par gode råd, inden de siger ja til hinanden, så de er forberedt på livet som ægtepar. Dem, som virker klar, får udstedt et certifikat.

En indonesisk kvinde må allerede blive gift, når hun er fyldt 16 .

Den slags tiltag hænger også sammen med landets store problem med barnebrude. En indonesisk kvinde må allerede blive gift, når hun er fyldt 16 – mens mænd skal være 18 – og alle forsøg på at hæve alderen, så den er 18 for begge køn, er slået fejl indtil videre. Op mod 340.000 piger bliver hvert eneste år gift, inden de er 18, ifølge data indsamlet af UNICEF.

Munafar siger, at hans bevægelse ikke er fortalere for, at børn skal blive gift, men senere forklarede han, at par kan blive gift, så snart de er i puberteten, så det hele afhænger nok af, hvornår man mener, barndommen er overstået.

“Vi promoverer ikke børneægteskaber,” siger Munafar. “Vores fokus er, at man ikke skal date, og det er ikke nødvendigvis det samme som at blive gift tidligt. Hvis du ikke er klar, så bliv ved med at være single i stedet for at date. Det er ligesom at faste.”

Men Indonesia Tanpa Pacaran overbeviser ikke alle. Yusar Muljadji, som er sociolog fra Universitas Padjajaran, udtaler til os, at man ikke bare kan skære al dating over en kam som amoralsk eller påstå, at alle romantiske forhold får folk til at kaste sig hovedkulds ud i sex før ægteskabet.

“Det er sandt, at den her bevægelse vil følge de muslimske principper omkring dating,” siger han. “Men er det korrekt, at dating fører til synd?”

Hvis du synes, svaret på det spørgsmål er ja, så kan det være, Munafars gruppe er noget for dig.