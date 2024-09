Her er rødbedeburgeren der (måske) kan få dig til at droppe kød

Der er masser af mennesker derude, der vil have dig til at droppe kødet og blive vegetar. Dit Instagram-feed er fyldt med beskeder om “#kødfri stegt seitan” (det lyder næsten som satan—tilfælde?) Din veganerven viser dig montage efter montage af nuttede billeder af lam, hvis du uheldigvis skulle komme til at tale højt om den lækre lammeragout, du kørte ned i går aftes. WHO mener at vide, at du får kræft af at spise kød, og Morrissey har plapret løs om slagterier siden sidst i 80’erne.

Men lad os være helt ærlige. Deres anstrengelser har ikke gjort dig mindre tilbøjelig til at sætte tænderne i en fyldig baconsandwich, vel?

Det kan måske være fordi, at ingen af dem serverer deres budskab sammen med friske rødbeder, smøragtige svampe og sumak-yoghurtdressing. Det gør den ultimative vegetarburger til gengæld, og den kan potentielt set have mere held med at få presset budskabet igennem, end internationale helseagenturer og jodlende popstjerner hidtil har haft.

Smid denne fuldfede, bulgurpolstrede rødbedebøf ind i en avokado-smurt kartoffelbolle, og så lover vi dig, at du ikke vil komme til at savne kød lige foreløbig.

Og du undgår det misbilligende blik dine proteinforskrækkede venner giver dig, hver gang du bestiller en flæskestegssandwich eller foie gras-sovs.