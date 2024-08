Møl er antidepressiver på meme-form

Artiklen er oprindeligt udgivet af VICE USA

Han har altid haft ry for at være en klam, elpære-hungrende fætter til sommerfuglen, men nu har internettet forelsket sig i møllet, og det er der en meget enkel grund til: møl elsker lamper lige så intenst, som mennesker gerne vil elskes, og hvis der er noget, vi som art på jorden har brug for i dag, så er det kærlighed.

Møl-memes fungerer sådan her: der optræder et møl – som oftest den her kleppert, som en bruger på Reddit oploadede til forummet i r/creepy tilbage i juli – og så er der en lampe. Enten har møllet ikke lampen, og det er trist, eller også har møllet lampen og giver udtryk for sin uforbeholdne lykke ved at have sikret sig en relativt beskeden sejr i sit korte liv. På mange måder er det den følelsesmæssigt diametrale modsætning til ”Evil Patrick Star”.

I august tweetede @jonwadec det, han påstår er ”det oprindelige møl-meme”, som har skrabet over 230.000 likes sammen.

Mølmemes er allestedsnærværende på Reddit, Instagram, Twitter, og der findes en masse dybt forvirrende Facebook-sider fyldt med folk, der simpelthen ikke kan tænke på andet end de lodne kræ, som er medlem af lepidoptera-orden. Formatet minder ofte om ”Brother may I have some oats” eller ”Cats wanting fruit loops”, men henover de sidste par dage, er de virkelig blevet u n d e r l i g e.

I sidste ende er mølmemes lig med kærlighed. Det er en forestilling om, at der findes en enkel løsning på store angstprovokerende problemer. Mølmemet er på sin vis skræmmende, fordi det repræsenterer alt, hvad vi begærer og længes efter – stabile forhold, økonomisk sikkerhed, venskab, kunst, sex og betydningsfulde liv. Du er møllet, og lampen er det, du elsker. Det er sjovt, fordi det minder os om alle de ting, der gør os glade, men det er også trist, fordi vi aldrig bliver lige så lykkelige som møllet, der har fundet sit hjertes udkårne lampe.