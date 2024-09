Chef’s Night Out: Erik Anderson

Vi ved ikke, hvad der er mest imponerende: At Erik Anderson og hans tre ansatte formår at tilberede, anrette og servere en fjorten-retters menu til 40 personer hver eneste aften, eller mængden af Fernet Branca som Erik og hans hold formåede at drikke i løbet af en aften.

På en af hans sidste dage som kok på The Catbird Seat i Nashville tog Erik os med på Rolf and Daughters, Husk og 308 Bar, inden turen gik tilbage til hans egen restaurant for der blev serveret natmad bestående af sandwich med røget pølse, oksetatar, ribben, røræg med kaviar og mere Fernet. Det er den bedste (og den største) omgang mad og drikkelse, vi har fået i et godt stykke tid.

