MUNCHIES Guide til Skotland – anden del

Charlet slæber sin sørgelige, tømmermandsramte krop udover Atlanterhavet til whiskydestilleriet Bruichladdich på Hebriderne.Da Charlet (igen) er blevet en smule snalret, rejser hun videre op langs den skotske kyst for at mødes med John Lamont. John er kongen af hummer. På vej til Johns restaurant for at tilberede dagens fangst, bliver Charlet chokeret over at finde ud af, at John og hans kone er steampunk fans – med høj hat, monokel og det hele.

Denne video blev første gang vist på MUNCHIES UK i 2014