MUNCHIES Guide til Wales: Første del

Wales er mest kendt for Tom Jones, byer med navne man ikke kan udtale, og for at være beboet af flere får end mennesker. Wales er til gengæld ikke det første man tænker på, når man tænker på god mad.

Men i MUNCHIES Guide til Wales får vi øjnene op for en kulinarisk kultur, der byder på mere end porre og welsh rarebit. Og da flere advokerer for at 2018 skal kåres til officielt “Walisisk mad og drikke år”, florerer der rygter om, at det lokale køkken kan blive endnu mere vildt i den kommende tid.

Da vores vært Charlet Duboc sætter sejl på sin walisiske mad-odyssey, lader det også til at være tilfældet. Hun møder tweetende bønder og fouragerende kokke. Hun støder på walisisk sushi (“wushi”) og museer dedikeret til baked beans. Er Wales virkelig Storbritanniens bedst bevarede kulinariske hemmelighed?

