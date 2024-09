Chef’s Night Out: Lee Tiernan

Lee Tiernan er tidligere køkkenchef på St. John Bread & Wine, søsterrestaurant til den berømte St. John Bar & Restaurant i Londons Smithfield. Efter at have lavet grisehoved med blodpølse tager han os med til Lahore Karahi, som er Tootings bedste curry house. Derefter drikker vi Breton-cider og Jameson på Lees stampub, The Golden Heart. Det hele går op i en højere enhed, da Lee moonwalker ned ad Brick Lane på jagt efter bagels, der skal fyldes med grillet oksehjerte og Sriracha.

Sæson 3 Afsnit 16 af Chef’s Night Out. Se mere