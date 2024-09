Folk fortæller om de gange, der gik hul på kondomet under sex

(Foto: Miki Yoshihito via)

Kondomer er i grunden virkelig fjollede. Det er i sandhed en bedrift, at det lykkes os at rulle hylstre af polyuretan, latex eller lammeskind henover stive tissemænd og stadig have lyst til sex bagefter. Og selvom der findes masser af andre præventionsmetoder derude, så kan vi hurtigt blive enige om, at kondomer er en nem måde at undgå kønssygdomme eller uønskede babyer, som vokser op og tapper dig for livslyst og kolde kontanter.

Eller… I hvert fald når kondomet rent faktisk fungerer, hvilket officielt er 98 procent af gangene. De andre gange har de for vane at revne, glide af eller decideret sprænge. Især når de ikke bliver sat rigtigt på. Det har netop været International Condom Day, så vi har fået folk til at fortælle os om alle de gange, hvor kondomet blev revet i stykker eller forsvandt oppe i fissen. Det var så lidt.

Den forsvundne “ballon”

Jeg var 16 år og havde sex med min første kæreste hjemme hos hans forældre, da hans femårige lillesøster bankede på døren. Virkelig romantisk. Min kæreste kom, og bagefter kunne vi overhovedet ikke finde kondomet. Vi var unge og dumme, så jeg tænkte bare, at det nok lå et sted i sengen, så vi begyndte febrilsk at lede efter det. I mellemtiden havde hans lillesøster fået åbnet døren på ene eller måde. Vi var selvfølgelig stadig nøgne. Super.

Min kæreste fór op og smækkede døren i hovedet på hende. Efter vi havde fået tøj på, lukkede vi hende ind og lod som om intet var sket. Da hun spurgte, hvad vi lavede, sagde min kæreste, at vi ledte efter en “en ballon”, hvorefter hun entusiastisk hjalp med at lede. Da det var blevet for kedeligt for hende, og hun (endelig) var gået, indså vi, at der kun var et sted, kondomet kunne være: inde i mig. Vi gik på jagt og fandt det. Det var gået i stykker, og jeg blev pissesur. Jeg hader stadig kondomer i dag på grund af den historie.

– Stephanie, 26

Det kiksede sex-chillout

Jeg havde sex med en fyr hjemme hos ham – lad os kalde ham Tom – mens der var en anden fyr i rummet. Jeg tror, de havde haft sex, inden jeg kom, men fyr nummer to lå bare i sine underbukser og chillede med sin telefon. Jeg kan huske, at jeg hørte sådan en lille smældelyd, mens vi havde sex, men jeg tænkte ikke så meget på det, så vi fortsatte bare med at knalde. Til sidst kom jeg oppe i Tom, trak mig ud og tænkte, “woops”. Jeg kiggede ned, og så havde jeg bare en gummiring rundt om pikken.

Jeg sagde det til Tom, og han begyndte at flippe ud, men jeg sagde bare, “Hey, jeg blev testet for kønssygdomme den anden dag, og jeg er helt clean.” Ham den anden forsøgte at mægle imellem Tom og mig og sagde, at jeg virkede som en fin fyr, som ikke ville gøre det med vilje. Til sidst bad Tom mig om at gå, men så inviterede han mig ind igen, efter jeg havde sendt en besked på Grindr, hvor jeg undskyldte igen. Jeg endte med at sove der, og det var faktisk rigtig hyggeligt, selvom jeg er ret sikker på, at han var høj. Måske var det derfor, han lukkede mig ind igen.

– Jamal, 23

De mystiske lydeffekter

Jeg endte med en fløjtende fisse. Jeg havde sex med min daværende kæreste – han kom, trak sig ud og kunne se, at kondomet var gledet af på en måde. Det var en lidt rodet situation, og der var en misforståelse, der gjorde, at jeg troede, at han havde fundet kondomet i sengen. Jeg var virkelig utilpas hele dagen, og der kom sådan en underlig lyd inde fra min krop – jeg troede, det var noget, jeg bildte mig ind. Senere samme aften beskrev jeg lyden for ham over sms, og så skrev han, “Du fandt det da, gjorde du ikke?” Jeg svarede, “Fandt HVAD?”, og så gik det op for mig. Jeg skyndte mig ud på toilettet og fiskede kondomet ud. Det begyndte at bløde helt vildt, og jeg gik i panik og fik ham til at ringe til vagtlægen. Det viste sig, at et stykke af kondomet havde sat sig fast og udløst min menstruation.

– Charlotte, 21

En tur til gynækologen

Jeg havde ikke set min daværende kæreste i en måneds tid. Da vi endelig kom hjem til hende, og jeg tjekkede min taske, fandt jeg ud af, at jeg havde glemt at pakke alle de kondompakker, jeg havde købt. Heldigvis var der ét kondom tilbage fra sidste gang, vi havde sovet sammen – et gammelt et som var en ekstra tynd slags. Vi gik i gang med at knalde, og mens vi gik til den, kunne jeg mærke, at der var noget, der kildede mine boller. Da jeg trak mig ud for at tjekke, hvad det var, opdagede jeg, at kondomet var fuldstændig smuldret, så jeg brugte resten af aftenen på at rense min kærestes fisse for kondomsmulder. Vi kunne ikke få det hele ud, så hun var nødt til at gå til gynækolog for at få det væk. Et godt råd: Sørg for at rulle kondomet ordentligt på, for de der små luftbobler er virkelig et problem.

– Andrew, 28

De eksplosive kondomer

Første gang, jeg prøvede at kondomet gik i stykker, var da jeg som 17-årig havde sex med min daværende kæreste i en park. Mens vi havde sex, tjekkede jeg kondomet for at sikre mig, at det var okay, og det var det. Men da vi var færdige, kiggede jeg ned, og så var der bare en ring af latex rundt om min roden på min pik. Der var ikke rigtig nogen af os, der tænkte over det – så vi antog bare, at det lå på jorden et eller andet sted efter et hurtigt tjek, hvor vi ikke fandt noget. Hun ringede til mig en uge senere, og sagde, at hun havde fundet kondomet oppe i sig.

Nogle år senere havde jeg sex for første gang med en pige, jeg havde mødt i byen, og det var rimelig hårdt og aggressivt og godt. Vi brugte tre eller fire kondomer, fordi de blev ved med at eksplodere med det samme – og ja, jeg havde rullet dem rigtigt på. Vi besluttede at droppe kondomerne og havde fuldstændig fantastisk sex alligevel. Hun endte med at blive gravid, og det var egentlig fint. Så tak til kondomerne for ikke at virke. Jeg er far nu, og jeg elsker det.

– Mathew, 32

Flugten fra apoteket

Jeg havde mødt Elliot på OKCupid og en uge efter, at jeg havde besluttet, at vi ikke skulle ses mere, skrev han, at han “tilfældigvis” lige var i mit område, og om han måtte komme forbi. Det ene førte til det andet, så vi endte med at have sex. Mens han kom oppe i mig, sagde han bare helt roligt, “Hov, jeg tror lige kondomet gik i stykker.” Hans kondomer var købt på en eller anden tankstation i Canada, så hvem ved, hvor gamle de var? Jeg var rasende, mens jeg slog det nærmeste apotek op for at få fat i en fortrydelsespille. Det var omkring midnat, og de havde lukket indtil klokken seks næste morgen. Vi faldt i søvn, men næste morgen insisterede Elliot på at tage med mig på apoteket. Han stak mig nogle penge, inden jeg skyndte mig ned ad rulletrappen og hen til disken. Han var blevet væk, og jeg kunne høre ham kalde på mig fra nogle rækker henne inde i butikken. Jeg skyndte mig at betale, løb op ad rulletrappen igen og skred. Jeg tog pillen udenfor, mens Elliot ringede til mig igen og igen. Jeg ignorerede ham bare.

– Rachel, 26

