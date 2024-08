Når man har en anden hudfarve end hvid, møder man en del racisme, når man dater

Denne artikel er oprindeligt udgivet afVICE Holland



Jeg bor i Holland, men jeg har en egyptisk baggrund, og derfor er jeg ofte tvunget til at smile høfligt, når mænd flirter med mig og reducerer mig til en kliché på grund af min herkomst. ”Arabiske mænd tænder mig så meget – jeg har hørt, at I er meget dominerende og aggressive i sengen” er bare et eksempel.

Det er meget tydeligt, at jeg for nogle bare er en mulighed for at få en eksotisk seksuel oplevelse – noget man kan krydse af listen ligesom salsaundervisning eller wakeboarding. I den anden grøft oplever jeg også fyre, som slet ikke vil have noget med mig at gøre, når de finder ud af, hvor jeg er fra. Folk har tidligere sagt til mig helt åbent og ærligt, at de ikke er tiltrukket af ”fremmede”. Det sker faktisk ofte, og det sker overalt – på Grindr støder man for eksempel på profiler, hvor folk skriver ting som ”ingen asiatere” eller ”ingen sorte”.

Jeg er nysgerrig efter at finde ud af, om racisme på datingscenen er lige så udbredt, som jeg tror, det er, så derfor har jeg talt med syv ikke-hvide mennesker i Holland, om den rolle deres race spiller, når de dater, og hvordan det påvirker forhold og sexliv.

Sarah, 22, studerende

VICE: Har du nogensinde modtaget ubehagelige, sexladede komplimenter på grund af din etnicitet?

Sarah: Ja, det sker tit. Flere fyre har spurgt mig om min vagina er lyserød eller ej. De mener det sjældent for sjov. Og jeg er tit genstand for racistiske ”vittigheder”, når jeg ude på bar eller natklub. Folk kan finde på at sige ting som, ”Jeg så dig slet ikke, fordi du er så mørk”. Jeg får også kommentarer, der er ment som komplimenter, men egentlig bare er fornærmende. ”Du ser virkelig godt ud taget i betragtning af, at du er sort”. Eller ”Du er den første sorte pige, jeg har kysset med”. Der er mange ellers behagelige dates, der er gået i vasken på grund af det. Jeg gider ikke føle mig, som om jeg er et eksperiment for nogen. Jeg er ikke et stykke eksotisk frugt, du kan smage på og smide væk, hvis du ikke kan lide det.

Hvordan plejer du at reagere?

Jeg plejer bare at sige, at det ikke er cool at sige sådan noget. Det er frustrerende, når jeg flirter med en fyr, og så lige pludselig joker han med min hudfarve. Jeg plejer dog at tælle til ti først, ellers bliver jeg bare sat i bås som en ”streng, sort kvinde”.

Jeg skal også passe på, hvordan jeg går klædt, ellers risikerer jeg, at fyre kalder mig for ”ghettopige med en stor røv, som elsker at twerke”. Det er der faktisk engang en, der har sagt. Jeg er stolt af mine vestafrikanske rødder, men det er ikke det eneste, jeg er, og sådan skal folk heller ikke se mig.

Er der folk, der bare ignorerer dig på grund af din hudfarve?

Helt sikkert. Det er også irriterende. Jeg er tit gået i byen med mine hvide veninder, hvor jeg som den eneste bliver ignoreret fuldstændigt af fyre.

Myrna, 21, designer

VICE: Kan du give et eksempel på en racistisk kommentar, du har fået med på vejen, som egentlig var ment som en sexet kompliment?

Myrna: For nyligt kom en fyr hen til mig og sagde, at jeg så ”sexet ud på en eksotisk måde”. Når jeg er ude, får jeg altid en masse kommentarer på mit krøllede hår. De prøver bare at flirte, men det er ret belastende.

Er det altid så slemt?

Tjah, der er mænd, som har sagt, jeg er mere spændende end hvide piger, og det tager jeg som en kompliment – det er ikke så slemt. Det er de kommentarer, som er baseret på fordomme, der går mig på.

Hvad mener du?

Der er mange hvide fyre, som automatisk går ud fra, at jeg ikke er interesseret, fordi de tror, jeg kun er til marokkanske eller tyrkiske fyre. Min kæreste er faktisk hvid, og det chokerer sommetider folk, når de hører det. Det er heller ikke sjovt, når jeg er ude med mine venner, og jeg er den eneste, som fyrene ignorerer.

Shamiro, 32, event planner

VICE: Har du nogensinde fået sexladede kommentarer på grund af din etnicitet?

Shamiro: En ven har fortalt, at der findes sexfester, hvor sorte mænd sættes på en piedestal, fordi de ses som virile sexobjekter. Kvinder, jeg går ud med, begynder altid at snakke om mit hår. De siger, at det dufter ”eksotisk” af kokosnød. Eller også er de nysgerrige efter at vide, om jeg har en stor pil. Det er jeg ret sikker på, de fleste ikke-hvide mennesker har prøvet.

Hvilke fordomme mødes man af som sort mand?

At vi boller udenom, har enorme pikke og altid er liderlige. Jeg blev engang droppet af en pige, fordi hun mente, min pik sikkert var for stor til hende. Andre kvinder har sagt, at jeg ”ikke er ligesom andre sorte fyre”, også selv om de ikke har datet en sort fyr før. De går bare automatisk ud fra, at sorte fyre ikke behandler kvinder ordentligt.

Føler du nogle gange, at din hudfarve ekskluderer dig på datingscenen?

Ja – nogle gange siger kvinder direkte, at de ikke er tiltrukket af sorte mænd. Da jeg var yngre, havde jeg en kæreste, som ikke ville introducere mig for sine forældre, fordi hun vidste, de ikke ville acceptere, at vi var sammen.

Tiltrækker du en særlig type kvinde?

Hvide kvinder, som bryster sig af, at de meget tiltrukket af sorte mænd og taler i en evighed om, hvor højt de elsker sort kultur. De fortæller altid, hvor højt de elsker Kanye West, som om det skulle imponere mig.

Elia*, 25, flygtning fra Marokko

VICE: Hej, Elia. Hvad for nogle kommentarer får du, når du dater i Holland?

Elia: På Grindr er der mange fyre, som kalder mig ”Herre”, fordi man ser arabiske mænd som værende dominerende i sengen. Det er derfor, jeg ikke gider dyrke sex med hvide mænd længere. Jeg er træt af at føle, at jeg bare er der for at opfylde deres behov. Jeg går næsten heller aldrig på homobar længere. Det er sjældent en behagelig oplevelse. Da jeg lige var ankommet til Holland, besøgte jeg en homobar. Alle de andre på baren troede, at jeg var med på den værste. De blev ved med at købe drinks til mig og prøvede at røre ved mig. Flere af dem forlangte, jeg fik hjem med dem – det vil jeg ikke opleve igen.

Hvad er det mærkeligste, du har oplevet?

Da jeg boede på et flygtningecenter i den nordøstlige del af landet, kom der ofte gamle, hvide mænd forbi for at prøve at score flygtninge. Jeg oplevede chikane fra en gammel mand der.

Hold da fast. Oplever du også, at du bliver afvist på grund af din etnicitet?

Ja, absolut. Folk siger ting som, ”Jeg er ikke racist, jeg er bare ikke tiltrukket af marokkanere”.

Linh*, 24, studerende

VICE: Hvor tit oplever du, at folk har sexladede fordomme om dig på grund af din etnicitet?Linh: Det sker tit. Mænd går ud fra, at jeg enten er helt vild eller meget underdanig i sengen, eller også ser de på mig, som om jeg er en japansk hentai-figur. Jeg er ikke engang japaner. Der var engang en fyr på Tinder, der havde skrevet i sin bio, at han havde ”yellow fever”, som bare ikke ville lade mig være i fred. Der er også mange mænd, som slet ikke har noget problem med at sige, at de gerne vil i seng med mig, fordi de tror, jeg har en ”stram skede”.



Er det altid kun irriterende kommentarer?

Ja – jeg vil gerne komplimenteres, for den jeg er som person. Det er aldrig sjovt at blive sat i bås på grund af ens etnicitet. Jeg gider ikke høre ting som, ”Du er ret smuk, selv om du er asiat” eller noget i den stil. Jeg sagde engang til en til en fest, at jeg syntes dj’en var lækker, og personen svarede, at dj’en sikkert ikke var til ”forårsruller”.

Tror du, du tiltrækker en bestemt type?

Jeg tiltrækker folk, som gerne vil krydse oplevelsen af på ønskelisten. En fyr, jeg var sammen med fortalte en fælles bekendt, at han havde knaldet en ”vietnameser”, som om det hele bare var et sjovt eksperiment for ham.

Loubna*, 27

VICE: Har du nogensinde modtaget ubehagelige kommentarer på grund af din etnicitet?

Loubna: Da jeg stadig gik med tørklæde, prøvede fyre altid at intimidere mig ved at stirre på mig eller spørge mig, om jeg var jomfru. Eller også sagde de, at jeg ville se bedre ud uden tørklæde på. En fyr spurgte mig engang, om jeg var god til analsex, fordi han havde hørt, at marokkanske kvinder gjorde det for at forblive jomfruer. Det er ikke slemt længere, nu hvor jeg ikke længere går med tørklæde, men jeg får stadig at vide, at jeg ser eksotisk ud, eller at fyre altid har drømt om at have sex med en arabisk pige.

Hvordan reagerer du på den slags?

Jeg var ret genert, da jeg var yngre. Jeg svarede aldrig igen, jeg følte mig bare beskidt. Jeg har mere selvtillid i dag, og nu siger jeg det, hvis noget går over mine grænser. Men jeg ignorerer det også langt hen af vejen. Jeg kender piger, som tror, de bliver nødt til at signalere, at de er ”eksotiske og underdanige” bare for at blive lagt mærke til. Jeg dømmer ikke nogen, men sådan er jeg ikke – jeg synes bare, det bekræfter fordomme.

Føler du, at nogle fyre flirter med dig på grund af din etnicitet?

Der er ligesom to ekstremer – hvide mænd, som helt ignorerer dig, fordi de tror, du er på vej ind i et arrangeret ægteskab, eller at du kun er til arabiske fyre. Og så er der de mænd, der tror arabiske piger er desperate, og at de derfor kan behandle os, som de vil.

Reza, 30, dj

VICE: Hvordan er det at være iraner på den hollandske datingscene?

Reza: Folk spørger tit, om jeg er omskåret, og hvordan det føles. Der er egentlig ikke så mange fordomme om iranske mænd specifikt. Nogle folk går automatisk ud fra, at vi alle sammen er svin overfor kvinder, fordi de tror, kvinder har lavere status i min kultur.

Hvordan plejer du så at reagere?

Det med omskæring er bare underligt – jeg har ikke noget at sammenligne det med, så hvad skal jeg svare? Jeg plejer bare at grine og skifte emne. Men når jeg møder kvinder, der går ud fra, jeg vil behandle dem dårligt, gør jeg mig meget umage for at vise dem, at jeg er en flink fyr.

Er der kvinder, der ikke vil date dig på grund af din etnicitet?

Ja – nogle kvinder indrømmer, at de ikke er tiltrukket af mænd fra Mellemøsten, men det gør ikke noget. I nogle menneskers øjne vil man aldrig være god nok, lige meget hvor hårdt man prøver. Jeg kan ikke tvinge folk til at kunne lide mig.

*Navnet er ændret af hensyn til personlig sikkerhed.