Nordkorea afholder nu sin første ølfestival

Skulle du af en eller anden grund befinde dig i Nordkorea i denne uge, og er du fan af fyldige øl med et strejf kommunisme, så er du virkelig heldig. Landet, der er kendt for isolationisme, hyperagressive trusler mod udefrakommende intrængende elementer og en almægtig leder, der er sært fascineret af Dennis Rodman, har netop skudt sin første ølfestival nogensinde i gang.

Festivalen bliver for det meste set som et forsøg på at opbløde Nordkoreas image og en fortsættelse af Kim Jong-Uns byungjin–politik, der har til formål at øge landets økonomiske udvikling og udvide Nordkoreas militære magt.

På festivalen kan man blandt andet smage på landets statsegede øl, Taedonggang, der er opkaldt efter Taedongfloden, der løber gennem landets hovedstad Pyongyang. Festivalen varer i 20 dage og bliver afholdt på et restaurantskib, der flyder elegant på den føromtalte flod.

For de af jer, der ikke kender til Taedonggangs kryptiske historie, kan vi fortælle, at bryggeriet er resultatet af, at Nordkorea tilbage i år 2000 købte det engelske bryggeri Ushers of Trowbridge. Derefter dekonstruerede man bryggeriet, pakkede det hele ned—inklusive møbler og toiletsæder—og sendte det til Nordkorea for at genskabe det i sin helhed.

I løbet af festivalen vil der blive serveret fried chicken, kringler og edamamebønner til de ølglade gæster. Men det er selvfølgelig øllet, der er den ubestridte hovedattraktion.

Og nordkoreanerne nyder festivalen og den nationalistiske propaganda, der følger med. Ifølge The Telegraph, der har informationerne fra det statsejede kinesiske tv-selskab CCTV, udtalte en nordkoreansk festivaldeltager, at øllet var “meget forfriskende”. Han tilføjede: “Det er også en smule sødt. Jeg tror ikke, der findes en øl her i verden, der smager bedre end Taedonggang,”

Selvom det kunne lyde som om, den glade festivaldeltager er en smule farvet, så er der åbenbart noget om snakken. Taedonggang er en af hovedårsagerne til, at Sydkorea ophævede landets forbud mod mikrobryggerier. En af direktørerne i det sydkoreanske firma Vintage Korea, der tidligere har distribueret Taedonggang, fortalte New York Times, at Taedonggang bliver brygget “med de bedste råvarer, uden at man tænker for meget over produktionsomkostningerne”. Desværre bliver Taedonggang næsten udelukkende kun solgt i Nordkorea, og kun et minimalt antal øl bliver eksporteret til Kina.

Indtil videre er det ikke helt til at finde ud af, hvem der rent faktisk må komme med til festivalen. Men tager man højde for, at landets høst har kastet 694.000 tons afgrøder for lidt af sig, og at befolkningen er blevet beordret til at forberede sig på at skulle ud på en “anstrengende march“, har vi på fornemmelsen, at det nok er de færreste normale nordkoreanere, der kan se frem til øl og snacks i lange baner.

Lad os håbe, at festivalen går godt, og at den kan berolige Kim Jong-Un en smule efter at han har truet med at “hævne sig på USA med en utroligt kraft”, hvis amerikanerne ikke aflyser en multinational militærøvelse med navnet Ulchi Freedom Guardian.

Måske lidt forfriskende dråber kan få ham i bedre humør.