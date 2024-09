Nu kan du tage på virtuel date på en ramen-restaurant i Japan

Er man indædt otaku, ved man også, at der kun er få jordiske fornøjelser, der kan måle sig med den følelse, man får, når man fortærer en skål tsukemen, mens ens waifu udstøder et skingert anerkendende skrig og kærligt stirrer på en med blomsterformede pupiller.

Skulle ovenstående af en eller anden grund appellere til dig, så kan du godt gøre dig klar til at få nogle virkelig gode nyheder. En Osaka-baseret ramenkæde har nemlig lanceret en kampagne, der gør det muligt for ensomme ramenelskere, at spise middag ‘sammen’ med en virtuel version af en kvindelig japansk berømthed. Ja, du hørte rigtigt. Ramenkæden Sasayama tilbyder nu denne specielle spiseoplevelse til kunderne i deres filialer i Amerikamura og Tenjinbashi.

Videos by VICE

Der kan man få udleveret et kort med en QR-kode, der giver en adgang til en af fem videoer med en nydelig ung dame fra idol-gruppen Hamburgirl Z, der spiser virtuel ramen med en. Mens mange ikke vil have nogle indvendinger mod konceptet, vil andre nok blive en smule afskrækket af, hvor meget det minder om en virtuel form for sugardating, der er forstyrrende populært i Japan.

LÆS MERE: Nu kan du få michelinbelønnet ramen i Japans kiosker

I tilfælde af at du tilfældigvis er en æreløs charlatan, der ikke kender til fænomenet Hamburgirl Z, så kan vi fortælle dig, at det er en 15-personer stor pigegruppe med burgertema; gruppen er ‘opfundet’ af formanden for West Japan Hamburger Association. Hver af de 15 piger repræsenterer en burger-ingrediens, selvom der også er et par dubletter i blandt—hele to af pigerne repræsenterer løg. De andre repræsenterer alle mulige ingredienser fra det normale—som salat og tomat—til det obskure, som Awaji Island Fish og Awaji Island Chicken.

Da vi har en interesse i at bevare bare en smule af vores forstand, vælger vi at ignorere det faktum, at Sasayama har besluttet sig for at få et medlem af en pigegruppe med burgertema til at spise de virtuelle ramen.

Men altså, den slags idoler er udbredte i Japan, og de er en god forretning, så hvorfor skulle den slags dog ikke også brede sig til restaurantverdenen på akavet og anmasende vis?

LÆS MERE: Da København blev ramt af japansk suppefeber

Når alt kommer til alt—uanset om man er typen, der vil kunne nyde en virtuel middag med et idol med dådyrøjne der glædeligt lader som om hun er betaget af en eller ej—kan vi vel nok blive enige om, at rigtige mennesker fra tid til anden kan være en slem skuffelse IRL. Og så kan en imiteret, nudel-inspireret kærlighedsfest med burgertema være lige hvad der skal til, for at man kan komme ovenpå igen.