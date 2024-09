På jagt efter ensomhed i Indiens menneskemylder

I sommeren 2015 vendte jeg tilbage til det sydlige Indien. Det var første gang jeg havde været i landet siden min bedstefar gik bort for et par år siden. Jeg var der i tre uger. Jeg besøgte Chennais gader i Tamil Nadu og Tirumala-bakkerne i Andhra Pradesh. Det var som om, jeg bevægede mig gennem et velkendt område, der pludselig føltes ukendt; et sted, der nu var farvet af tab og ulykkelighed. Jeg havde lyst til at være alene for bedre at kunne forstå mine følelser, men jeg var alt andet end isoleret. Med en befolkning på 1,1 milliard bor der over 250 millioner flere mennesker i Indien end i hele Europa, selvom Europa er cirka tre gange så stort.

Jeg dokumenterede min tur i billeder, men det er først efter jeg er kommet hjem, at det er gået op for mig, at jeg i virkeligheden var på jagt efter bare ét enkelt fredeligt øjeblik, hvor jeg kunne være alene. Jeg ville vide, om det overhovedet var muligt at føle sig alene i et land, hvor privatlivet er så begrænset, at alene ofte betyder alene sammen. Jeg ledte efter sindsro, fromhed og en forbindelse til nogen eller noget.

Videos by VICE

Se flere af Shriyas billeder her.

Flere fede billedserier fra VICE:

Verdens fedeste sted at dø

Billeder der hylder den nøgne kvinde

Billeder fra USA’s underverden