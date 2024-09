Perfekte lobster rolls

“Den første bid vil være den samme som den sidste. Intet går tabt—alle ingredienserne er ligeværdige.”

Portioner: 8

Forberedelse: 20 minutter

Total: 1 time

Ingredienser

til lobster rolls:

4 levende hummere (cirka 900 g stykket)

450 g smør

8 brioche pølsebrød, halveret på langs

til coleslaw:

3 spsk mayonnaise

1-2 spsk frisk citronsaft, efter behov

3 stængler bladselleri, skåret i tern

2 syltede agurker, skåret i tern

1/2 løg, skåret i tern

1/4 grønt kålhoved, skåret i tern

skallen fra 1 citron

salt, efter behov

Vejledning

1. Tilbered hummerne: Bring en stor gryde med vand i kog. Tilføj hummerne og kog dem. De skal have omkring 4 minutter pr. 450 g

2. Læg de kogte hummere i isvand for at forhindre dem i at koge videre.

3. Tag haler og klør af og læg dem til side. Tag benene af. Del kroppen i to. Tag alt kødet ud af hummeren (gem skallerne og lav en hummerbisque eller fond!). Skær kødet ud i mundrette stykker og hæld dem i en skål. Stil hummerkødet på køl, indtil det skal bruges.

4. Lav coleslaw: Bland mayonnaise, citronsaft, selleri, syltede agurker, løg, kål, citronskal og salt godt sammen i en stor skål. Stil det på køl, indtil du er klar til at bruge det. Lad det ikke stå natten over; jo længere det får lov at stå, jo mere vil det komme til at smage af løg. Vil du lave din coleslaw i forvejen, så bland løg i kort inden servering.

5. Lav lobster rolls: læg 340 g smør på en lille pande og varm det op ved mellemhøj varme. Smelt smørret indtil det er gyldenbrunt og dufter nøddeagtigt, cirka 6-8 minutter. Køl helt ned.

6. Varm en grillpande eller normal pande op ved mellemhøj varme. Pensl ydersiderne af brioche-brødene med resten af smør og grill dem i 2,5 minutter på hver side, indtil de er gyldne.

7. Når du serverer dine lobster rolls, skal du placere en skefuld coleslaw i hver pølsebrød. Put en helvedes masse hummer ovenpå og dryp med noget af det brunede smør. Smid derefter mere coleslaw på og server med kartoffelchips.

Fra How-To: Matty Matheson laver de perfekte lobster rolls