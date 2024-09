​Sådan er livet som professionel lortedykker

Billeder via East West Dive and Salvage

Hvis du anskuer tilværelsen som en række enkeltstående aktiviteter, er der objektivt set mange af dem, der ikke giver den helt store mening. Som for eksempel at dykke ned i et bassin med kloakslam. Hvorfor skulle der nogensinde være nogen, der gjorde det?

Det vil vi gerne finde ud af, så vi spurgte Brendan Walshs om, hvorfor han gør det. Han driver et firma i Melbourne, der hedder East West Dive and Salvage, som har specialiseret sig i at dykke ned i ulækre og/eller sundhedsskadelige omgivelser såsom menneskeligt affald. Jeg tog en snak med Brendan for at finde ud af, hvad der nødvendiggør det her fæle arbejde, og hvorforhan gør det.

VICE: Hej Brendan. Hvorfor dykker du i lort til hverdag?

Brendan Walsh: Fordi vi ikke behandler vores kloakslam med kemikalier i Australien. Vi får bakterier til at nedbryde alt det faste ved at ilte det med store omrøringsmaskiner 24 timer i døgnet. Det er et meget aggressivt miljø, og der er hele tiden forskellige mekaniske dele i bevægelse, der konstant går i stykker.

Hvad er der så gået i stykker her?

En af motorerne. Motorerne befinder sig alle sammen nede i vandhullerne, og den eneste måde, man kan komme ned til dem, er ved at hoppe i. Og der er helt sort dernede, så vi er nødt til at føle os frem til alt. Rensningsanlæggene tager tusindvis af billeder, før de fylder deres tanke, og de billeder studerer vi nøje, inden vi hopper i. Så foretager dykkeren reparationerne i mørket ved at tale med dem, der er oppe på overfladen. Dykkerdragterne er alle sammen forbundet via radio, så vi løbende kan give instrukser.

Det lyder alt sammen som en grundlæggende fejl i designet. Burde der ikke være en nemmere måde at gøre det på?

Jo, det skulle man tro. Men på den anden side giver det mig smør på brødet. Noget skal jeg jo gøre for at kunne betale hustrubidrag.

Hvordan er det så, når du er dernede?

Det er helt sort, og man skal gå, mere end man skal svømme. Men der er ikke nogen lugt. Din iltforsyning kommer jo fra en flaske, så det er faktisk værre for dem, der skal dekontaminere mig, når jeg kommer op.

Får du nogensinde klaustrofobi?

Nej. Hvis jeg gjorde, ville jeg ikke kunne have mit arbejde. Man skal have bestået to års træning for at blive professionel dykker, og det frasorterer automatisk alle dem, der får klaustrofobi. Vi kan også spille musik gennem dykkerdragtens radio. Så spiller vi det, som drengene gerne vil høre. Det gør dem glade.

Hvad lytter du selv til?

AC/DC. “Back in Black” er klart min yndlingssang, men man kan desværre ikke lave luftguitar, mens man arbejder.

Hvad har du så lært om lort?

Det er brunt guld—ingen har lyst til at røre ved det, derfor er der bedre penge i det. Og der ender alle mulige mærkelige ting nede i det. Masser af kondomer, masser af gamle herreunderbukser. Jeg tror, de skyller dem ud på plejehjem, når der er nogen, der har haft et uheld. Og så tygger folk ikke deres majs.

Er du nogensinde blevet syg af at gøre det her?

Nej, men jeg vil sige, at der er noget med kylling. Vi lader ikke folk dykke, efter de har spist kylling. Hver gang der er nogen, der får skidemave, og vi undersøger hvad der gik forud, så viser det sig, at de har spist kylling før dykketuren. Jeg ved ikke hvorfor, men kylling og slam er bare ikke en god blanding. Derfor kalder vi kyllingen for ‘den beskidte fugl’.

Nice. Og hvordan har du det så generelt med at spise efter at have dykket en hel dag?

Det er fint. Rengøringsprocessen er ekstremt grundig. Som jeg siger, er det dem, der skal gøre dig rent, der har det værste job. Du kommer ikke i kontakt med kloakslam, når du bare er den der dykker ned i kloakslammet.

Hvordan forklarer du det til kvinderne i dit liv?

Det er ikke ligefrem en scorereplik, det kan jeg godt afsløre. Generelt fortæller jeg ikke nogen om mit arbejde, før jeg har lært dem at kende.

Er det fordi, du har det værste job i verden?

Nej, det er fordi, de ikke forstår det. Jeg elsker mit job, og det har jeg altid gjort. Jeg har altid været passioneret dykker, og så er jeg mekaniker. Jeg har aldrig hadet at gå på arbejde, for jeg kombinerer det med min lidenskab. Det gør vi alle sammen. Man kan ikke gøre et job ordentligt, medmindre man elsker det.

