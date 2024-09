Se Thomas Bangalter fra Daft Punk uden hjelm på

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Thump

Siden deres internationale gennembrud for mere en tyve år siden har Guy-Manuel de Homem-Christo og Thomas Bangalter fra Daft Punk trukket sig tilbage fra offentlighedens søgelys. Det er meget sjældent, man ser nogen af dem uden deres karakteristiske Daft Punk-hjelme på.



Videos by VICE

Derfor føltes det også ekstra særligt, da Thomas Bangalter tidligere i år var med ved filmfestivalen i Cannes – uden hjelm.



Bangalter var i Cannes for at støtte sin kone, den franske skuespillerinde Élodie Bouchez, ved filmfestivalens åbningsceremoni. Bouchez’ film Fleuve noir var en del af festivalens program i år.

Det vides ikke, om Bangalter har planer om at dukke hjelmløs op andre steder inden for den nærmeste fremtid. Se et klip med ham fra festivalen nedenunder.