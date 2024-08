Sigur Rós har udgivet en times smuk, ny musik under titlen ‘Liminal’

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey UK og bringes her med bidrag af Noisey Danmark

Hvis du befinder dig på dansk jord, er der en ret stor sandsynlighed for, at du er hårdt ramt af forårshelligdags-blues. Enten har du lige haft den værste arbejdsweekend nogensinde, fyldt med belastende turister, der gerne vil Tale Med Din Manager™, ellers sidder du fanget i et gråt kontor/klasselokale, mens solens stråler hamrer dig insisterende i ryggen, mens du mindes, hvor stiv du var for bare lidt over 30 timer siden. Begge situationer er unægteligt nederen, men hey, måske går det hele alligevel – du har nemlig nogle usandsynlige, islandske skytsengle i form af Sigur Rós.

Vores nordiske, øboende brødre har nemlig – i forlængelse af deres live ‘Liminal’-“lydbade” (et af dem fandt sted under deres eget event, Norður og Niður, og der er flere på vej i den her weekend til FORM Arcosanti og Meltdown Festival i London) – udgivet et “uendeligt mixtape” med splinterny musik under titlen Liminal. Ifølge bandets hjemmeside “forholder mixtapet sig til Sigur Rós som et levende, åndende økosystem og identificerer forbindelserne mellem eksisterende værker og kommende værker; mellem nye tracks og ideer, der dårligt nok er blevet undfanget; mellem sange, der er skrevet for 20 år siden og kommende samarbejder.”

Med andre ord er det et mixtape, de har tænkt sig at blive ved med at udvide. Det er bogstaveligt talt uendeligt. Men på nuværende tidspunkt er det altså en time langt.

Projektet ligger tilgængeligt på streamingtjenester og YouTube (hør det øverst i artiklen) og er ekstremt tro mod bandets sædvanelige dybe, behagelige og beroligende stil – hvilket, jeg er sikker på, er præcis det, du har brug for i dag.