Smid alt hvad du har i hænderne og lav de perfekte lobster rolls

Foto: Brayden Olsen

lobster roll

Sæt dine sommeraktiviteter på pause, vi bringer en kort meddelelse.

Helt seriøst, kast øllen og badedyrerne fra dig. Det tager kun et lille minut.

OBS: På trods af hvad du måske tidligere er blevet fortalt, så er en faktisk en relativ simpel størrelse. Så med mindre du er et “røvhul fra Connecticut,” skal du bare gøre følgende. Vi taler smørdryppende, friske lunser hummer i et ristet, mayonnaisebedækket pølsebrød.

Vi gentager: hummer og pølsebrød. Vær lige opmærskom på, at du ikke skal bade selve kødet i mayo: bruger du friskdampet hummer, skal du kun bruge en lille smule smør, et skvæt citronsaft og lidt tørrede urter. Her er den perfekte opskrift.

Det var bare det. Det var rimeligt nemt, ik? Nu kan du godt vende tilbage til din badebold, din solcreme og din picnic.

Tak for din tid.