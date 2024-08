Som nøgenmodel får jeg lov til at se hele verden

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Canada

Jeg har poseret blandt urgamle Maya-ruiner på Yucatán-halvøen i Mexico, ligget på hvide strande i Australien og balanceret på sten i en krystalklar, irsk sø ved solopgang. Jeg har skuet mod horisonten fra et skibsvrag i Californien som en galionsfigur og siddet nøgen på en hest i Utahs ørken. Som 24-årig har jeg været heldig at besøge 32 lande på fem kontinenter – det havde aldrig kunne lade sig gøre, hvis ikke jeg var freelance kunstmodel.

Det hele begyndte tilbage i 2011, da jeg var 18 og boede uden for Toronto. En af mine venner arbejdede lidt med fotografi som en hobby, og der var især én serie, hun viste mig, som jeg var helt vild med. Billederne var smagfulde nøgenbilleder, skudt i naturligt lys og holdt i sort/hvid. Det så ud til at være sjovt at være model i sin fritid, så jeg lavede en konto på Model Mayhem og fik hurtigt nogle shoots i området.

De første mange gange havde jeg tøj på. Og det hele var lidt akavet. Jeg var ikke et naturtalent, og jeg ikke finde ud af at posere eller udtrykke følelser med min krop. Alligevel var jeg vild med resultaterne. Det styrkede virkelig min selvtillid. Når jeg ser tilbage på det nu, er det nogle ret pinlige billeder, men som 18-årig syntes jeg, de var fantastiske.

Efter et stykke tid blev jeg kontaktet af en af de fotografer, jeg havde arbejdet med. Han ville høre, om jeg ville lave en nøgen kunstserie på et set, han havde bygget. Han havde en stor trækasse fyldt med lamper, som han havde bygget i sit studie. Han ville have mig til at stå inde i kassen og tage billeder af mig i silhuet. Jeg har aldrig haft et problem med at være nøgen, og jeg kunne godt lide ideen, så jeg besluttede mig for at gøre det. Det viste sig overraskende nok, at jeg faktisk var mere afslappet, når jeg poserede nøgen, end når jeg havde tøj på. Jeg begyndte at booke betalte jobs, hvor jeg skulle være nøgen, mens jeg passede skolen i hverdagene. Det varede ikke længe, før det var min eneste indtægt. Da jeg fik min bachelor, brugte jeg stort set al min tid på at være model, mens jeg ledte efter et arbejde indenfor mit felt.

Jeg tog på min første “tour” som model i sommeren 2015. På to en halv uge kom jeg rundt i det vestlige Canada, og jeg fik for første gang lov til at opleve, hvordan det var at være fuldtidsmodel. Jeg syntes, det var for fedt at arbejde med så mange forskellige slags fotografer på så kort tid. Deres kreativitet var så inspirerende.

Det var på den tur, at jeg seriøst begyndte at overveje mulighederne for at være model på fuld tid. Jeg tænkte, at hvis det ikke gik, så havde jeg stadig min bachelor at falde tilbage på, så jeg kastede mig ud i det.

Det varede ikke længe, før jeg forstod, at hvis jeg skulle tjene ordentligt på det, så var jeg nødt til at rejse så ofte som muligt. Hvis man bliver det samme sted, er der ikke lige så mange klienter, og der er færre muligheder for at få et job. Men hvis man besøger en række byer på kort tid, så er der større efterspørgsel, og man kan arbejde fra morgen til aften hver dag på hele turen. I dag bruger jeg mindst halvdelen af min tid på at være på farten. Jeg tjener omkring 800 kroner i timen eller 5200 om dagen, og det giver mig økonomisk frihed til at rejse to måneder om året, hvor jeg har fri, udover alle de rejser jeg er på med arbejdet. En helt ukendt model kan derimod kun regne med 300 kroner i timen eller 2000 om dagen, og de mest eftertragtede modeller kan tjene helt op til 1000 kroner i timen eller 6500 om dagen.

Der er mange, der går ud fra, at det er “glamourøst” at være på tour, men for det meste er det ikke tilfældet. En af de største misforståelser, jeg oplever, er, at folk tror, jeg bliver fløjet ud til alle mulige fantastiske steder – men det sker faktisk ret sjældent. Eftersom jeg ikke har en agent, beslutter jeg mest selv, hvor jeg vil arbejde. Ligesom mange andre i min branche betaler jeg selv for flybilletter. Jeg gør så fotograferne opmærksom på, at jeg er i nærheden ved at skrive det på sociale medier eller kontakte dem direkte. Sådan kan jeg fylde min kalender ud og tjene penge.

Mine klienter er meget forskellige, men de kan generelt grupperes i fire kategorier. Den klart største gruppe er hobbyfotograferne. Foto Kammer er for eksempel softwareudvikler. Vi arbejdede sammen i Canada, men vi endte begge med at flytte til Californien, så der har størstedelen af vores samarbejde fundet sted. Vores shoots har næsten alle sammen fokuseret på kunstnerisk nøgenhed, og de er næsten altid i meget smukke omgivelser udenfor. De fleste hobbyfotografer er ikke fokuseret på at udgive deres billeder, for de fotograferer mest for deres egen fornøjelses skyld.

Den anden gruppe, som hyrer mig, er professionelle, som tjener deres penge på at tage en anden type billeder. Da jeg mødte fotografen Adrian Holmes fra Toronto, tjente han mest sine penge på at tage billeder til events, lave portrætter eller fotografere indretning. Vi har arbejdet sammen adskillige gange i forbindelse med hans personlige projekter, og det har alt sammen været smuk nøgenhed i unikke omgivelser indenfor, såsom en stor luksusvilla, en forladt bunker eller en gammel, historisk bygning. Nogle af billederne er blevet vist til en kunstudstilling i Toronto.



Nogle få gange om året får jeg også mulighed for at samarbejde med professionelle kunstfotografer som for eksempel Steve Richard. Steve hyrede mig som model, til den ene af de to dage han havde workshops. Til de workshops lærte han begejstrede elever om fotografi og studiebelysning. Det er normalt i sådan en sammenhæng, jeg får lov til at arbejde med kunstfotografer, men nogle gange hyrer de mig også til andre projekter.

Af og til arbejder jeg også med mere traditionelle kunstnere som malere eller tegnere. I marts var jeg så heldig at arbejde med Sergio Lopez i hans studie i Californien til en række referencebilleder. Han brugte så billederne til at skabe nye, surrealistiske oliemalerier, som lige nu bliver udstillet i Rehs Contemporary Galleries i New York.

Selvom de fleste af mine klienter er gode mennesker, er der også nogle svin imellem. Jeg foretrækker altid lige at tjekke referencer, inden jeg går i gang, men jeg må indrømme, at efter jeg er nået op på omkring 250 fotosessions om året, har jeg simpelthen ikke tid til at researche hver eneste person, jeg arbejder sammen med. Mine vigtigste værktøjer i forhold til at være sikker er min intuition og sunde fornuft. Folk, der roser mine attributter overdrevet meget, der skriver “bare for at snakke” på mærkelige tidspunkter, der beder om “andre services” eller der åbenbart bruger en falsk portfolio, får alarmklokkerne til at ringe. Jeg undgår simpelthen at arbejde med de mennesker, og det er jeg sikker på har sparet mig mange negative oplevelser.

Selvom jeg forsøger at bruge sund fornuft, ender jeg nogle gange i ubehagelige situationer. Jeg har fået smæk i numsen, er blevet gloet på og har oplevet fotografer, der forsøgte at snige sig til billeder af ting, vi ikke var enige om. Der var engang en fotograf i LA, der ville have mig til at skrive under på, at han ikke havde tvunget mig til at gøre noget mod min vilje, allerede inden vi gik i gang. Da jeg nægtede, sagde han, at han var tidligere soldat, og hvis han ville gøre mig fortræd, kunne han nemt blokere alle udgange. Han bluffede heldigvis. Sammenlignet med mange andre modeller har jeg ikke oplevet særligt slemme ting. Trods risikoen elsker jeg mit job, og jeg ville ikke bytte med noget andet.

Jeg ved desværre også godt, at min karriere har en udløbsdato. Selvom man som freelancemodel har flere muligheder, og må se ud på mange forskellige måder end hos et modelbureau, er det stadig vigtigt, at man ser ung ud. Derfor synes jeg det er væsentligt, at jeg har en pensionsplan. Indtil for nylig troede jeg, at jeg ville vende tilbage til min uddannelse, men jeg er blevet alt for vant til den frihed, det giver at være selvstændig. Heldigvis har mine forældre lært mig at være ansvarlig med mine penge, så jeg er tæt på at købe min egen ejendom som investering. Min plan er at have mindst to eller tre ejendomme, som jeg kan leje ud og tjene penge på. I mellemtiden vil jeg bare få mest muligt ud af de sidste år ved at lave så smuk kunst som muligt i alle afkroge af verden.