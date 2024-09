Nu kan du købe en zoologisk have på Craigslist

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

For bare 350.000 dollars (2,4 mio. kroner) kan du nu blive den heldige ejer af Emerald Coast Wildlife Refuge Zoological Park i Florida ifølge en salgsannonce på online-markedspladsen Craigslist.

Videos by VICE

Ifølge annoncen kommer den fire hektar store park udstyret med 90 forskellige dyr – blandt andet flere forskellige tigerarter, en afrikansk løve, et par ulve, bavianer, husaraber, oddere, et par lemurer og mindst ét dovendyr. Du får også en souvenirbutik, en traktor, en golfvogn og uddannede dyrepassere med i købet, så du ikke behøver rekruttere dine venner og familie for at holde dyrene i burene.

Den zoologiske haves bestyrelsesformand, Bill Anderson, fortæller, at parken tidligere var en vejside-attraktion kaldet Sasquatch Zoo. I 2013 fik ejerne vanskeligt ved at finansiere vedligeholdelsen af 100 eksotiske dyr. Derfor kom der nye ejere til, som friskede stedet op og gjorde en stor indsats for, at dyrene var sunde. Nu har de brug for en ny ejer.

“Vi har brugt en masse tid på at få dyrene til at være sunde og glade, og vi har fornyet deres anlæg og givet dem nogle ordentlige forhold. Jeg synes, vores zoo er i den bedste stand, den nogensinde har været i,” fortæller Anderson til Ocala Star Banner.

Selvom det ikke står helt klart, hvorfor stedet er blevet sat til salg på Craigslist, fortæller Anderson, at han ikke er interesseret i at overgive haven til hvem som helst med penge på lommen.

“Vi leder efter nogen, der deler vores passion for dyrenes velbefindende i zoo’en,” sagde han til Verge. “Vi leder efter nogen med midlerne til at kunne opretholde parkens opadgående kurve. Ikke kun i forbindelse med dyrenes sundhed, men også en vedvarende opgradering af deres anlæg.”

Uanset hvad baggrunden er, så er sagen her et bevis på, at man virkelig kan finde et godt tilbud på nettet.