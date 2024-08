Studerende lod os fotografere deres morgenrutine

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

Da jeg besluttede mig for at tage ud og fotografere universitetstuderende, der lige var vågnet, var det, fordi jeg ville fange folk inden noget andet skete i deres dag. De lod mig være med i situationer, hvor de færreste får lov til at se dem: Når de trykker snooze, laver kaffe, ryger bong, stener Facebook eller tager deres første kig ud af vinduet.

Jeg fandt ikke ud af, hvad der er den bedste start på dagen, men jeg så folk være afslappede på mange forskellige måder og med meget forskellige tilgange til, hvordan resten af dagen ville blive. Det gik op for mig, at man kan sige meget om folk ud fra, hvordan deres morgen er.

Kati

Jeg har alt for meget energi, så jeg kan aldrig finde ud af at gå i seng til ordentlig tid. Jeg har en tendens til at blive ved og ved, indtil jeg til sidst dejser om. Jeg kan godt lide at starte dagen stille og roligt. Jeg ignorerer min telefon og nyder min morgenmad og min kaffe – to af de bedste ting i verden. Hvis jeg er rigtig heldig, sørger jeg også for at få lidt solskin i ansigtet.

Lauren

Jeg har sovet på forskellige menneskers sofa i over to måneder nu, så jeg har efterhånden ingen rutine længere. Jeg er bare taknemmelige for at have tag over hovedet. Morgenrutiner betyder ikke længere noget for mig. Jeg vågner bare og er klar til en ny dag.

Claire

Jeg vågner altid meget tidligere, end jeg behøver. Hvis ikke jeg har god tid om morgenen, og der er plads til at have lidt alene-tid, så er hele resten af dagen ødelagt.

Nikki

For det meste trykker jeg snooze hver femte minut i en times tid, før jeg endelig beslutter mig for at stå op. Aftenen før fortæller jeg mig selv, at jeg vil stå tidligt op og lave en rigtig god morgenmad, træne lidt, eller måske bare redde min seng, men mit morgen-jeg foretrækker at sove. Da du tog mit billede, snoozede jeg lige indtil, du bankede på.

Madison

Så længe jeg kan huske, har jeg altid været et morgenmenneske. Selv de dage hvor jeg bare har lyst til at sove længe, kan jeg aldrig sove efter klokken 10. Jeg synes, der er noget helt ufattelig fredfyldt ved at være den første, der står op. Jeg sætter med vilje min alarm til at ringe mange timer før, jeg skal ud ad døren, så jeg kan nyde stilheden for mig selv. Men selvom jeg udnytter min morgenrutine som et værktøj til at give mig ballast til resten af dagen, så er der også en lurende sårbarhed, der følger med, når man står op sammen med solen. Morgener har en rå skønhed, og der er tid til reflektion over usikkerheden ved resten af dagen.

Jennifer Doan

Det er i øjeblikkene før, at jeg rigtig vågner, at jeg er gladest.

Om dagen har jeg to jobs, jeg studerer på fuld tid, jeg involverer mig i forskellige projekter og ender med at arbejde rigtig meget for forskellige mennesker. Nogle dage er så fysisk og mentalt udmattende, at jeg næsten ikke kan trække vejret.

Men før jeg vågner helt, kan jeg være en anden. Ingen kan forvente noget af mig endnu. Der er intet, jeg skal huske, og ingen byrder jeg skal bære. De døde er stadig i live, min frygt findes ikke og livet føles simpelt.

Morgener gør livet alvorligt igen. Alt der var, er der stadig. Om jeg kan lide det eller ej, så er jeg her stadig, så jeg hanker op i mig selv og begynder forfra.

Sofiya

Jeg baserer mine morgener, og hvornår jeg står op, på hvornår jeg skal være ude af døren. Hvor lang tid tager det at tage et brusebad, tørre mit hår, lægge make-up og tage tøj på. Der er flere ting, men tiden er altid knap. Er det stressende? Ikke hvis jeg planlægger det ordentligt.

Emily

Jeg har lært – og er stadig ved at lære, at sårbarhed kan være en styrke. Jeg tror, mine morgener handler meget om at blive mentalt klar. Jo mere jeg kan hvile i mig selv, jo mere afslappet og selvsikker kan jeg være resten af dagen.

Blayne

Man vågner med lidt af hvert. Væn dig til det.

Greg

For tiden vågner jeg altid op med håbet om, at min kæreste stadig vågnede op ved siden af mig. Men jeg var stadig sammen med ham, da vi tog billedet, så hvis ikke det giver mening, vil jeg sige, at det, der virkelig får mig ud af sengen om morgenen, er en tom mave og tanker om, hvad jeg mon har i køleskabet. Bagefter bruger jeg alt for lang tid på at kigge på min telefon, før jeg endelig bevæger mig ud i køkkenet.

Emma

Når min alarm ringer, starter min morgen med, at jeg stener Instagram, Facebook og Snapchat. Det er nok ikke det bedste for min selvtillid at ligge og kigge på perfekt redigerede billeder som det første hver morgen, men det er en vane, jeg har fået, og som jeg prøver at komme af med. Når jeg endelig står op, redder jeg sengen. Jeg læste engang et sted, at når du redder din seng om morgenen, har du gjort dig klar til resten af dagen. Forhåbentlig får det dig til at være produktiv og positiv resten af dagen. Men hvis alt er gået galt, når dagen lakker mod enden, så har du i det mindste en varm seng at kravle ned i – eller sådan noget i den retning. Det holdt jeg fast i, og nu redder jeg min seng hver dag. Bagefter begynder jeg at gøre mig klar. Når jeg ser mig selv i spejlet med briller, bøjle, håret i en knold og ingen make-up, så prøver jeg at love mig selv nogle ting eller i det mindste give mig selv en lille pep-talk. Sådan noget som, at mascara og løbestift gør mig mere præsentabel, men at jeg godt kan lide personen indenunder uden alle forandringerne. Jeg synes, det er vigtigt at minde mig selv om det, før jeg går i gang med hele skønhedsrutinen og tager tøj på. Bagefter spiser jeg morgenmad, hvis jeg har tid, men tit er det bare en müslibar og så ud af døren.

Cole

Alting går så hurtigt i vores samfund. Jeg prøver altid at finde tidspunkter, hvor jeg lige kan trykke pause på verden. Det er morgener rigtig gode til. Hvis man skal pendle eller sidde fast i trafikken i et stykke tid ligesom mig, så kan man altid sørge for at give sig selv ro på, så man er klar til turen ind i den travle hverdag.

Bri

De fleste morgener vågner jeg med en uendelig træthed i kroppen, og så forsvinder det lige så langsomt og bliver erstattet af taknemmelighed. Når først mine fødder rammer gulvet, kan jeg klare alle de ting, jeg skal klare. Om jeg så skal skrive en opgave, have første dag på et nyt job eller finde tid til de mennesker, jeg holder af. Bagefter tænker jeg på morgenmad.

Ariella

Jeg er en natteravn og slet ikke et morgenmenneske. Jeg sover altid længe, hvis jeg kan komme til det, men jeg bor sammen med en veninde, som har vist mig, hvor dejlig en stille morgen kan være. Godt selskab og god kop kaffe er nødvendigt at have inden frokost.

Jennifer

Jeg plejede altid at stå tidligt op. Jeg står stadig op før klokken 8 de fleste dage, men for mig er det ikke tidligt. Det bedste, man kan gøre for at vågne, er at komme udenfor – og så god kaffe. Jeg tror, at den attitude, man starter med, påvirker resten af dagen, så op med hovedet, se på solen, og vær taknemmelig.