Svampe er et af de sikreste rusmidler i verden

Vi ved allerede, at psykedeliske svampe kan behandle angst og depression såvel som hjælpe folk ud af afhængighed, men nu ved vi også, at det er det sikreste rusmiddel, du kan kaste dig over. I hvert fald ifølge Global Drug Survey 2017, som har spurgt næsten 120.000 mennesker i 50 lande om deres forbrug af stoffer og alkohol.

Over 12.000 mennesker sagde, at de tog svampe i 2016, og kun 0,2 procent af dem meddelte, at de havde brug for akut lægehjælp efterfølgende – en hyppighed, der er mellem fem og seks gange lavere end LSD, kokain, MDMA og alkohol – og tre gange lavere end cannabis.

Adam Winstock, som er psykiater med ekspertise i afhængighed og grundlægger af Global Drug Survey, fortæller, at den største risiko ved at tage svampe er at spise de forkerte ved et uheld. “Psilocybinsvampe er et af de sikreste stoffer i verden,” fastslår han. “Dødsfald forårsaget af forgiftning forekommer stort set aldrig, medmindre man er kommet til at indtage en farligere form for svamp.”

Selvfølgelig er der stadig risikoen for at få et bad trip, så Winfield anbefaler, at man aldrig blander svampe og alkohol og kun tager dem i trygge omgivelser med folk, man kender. På den måde kan man nedsætte risikoen for at komme til skade, blive desorienteret eller få angstanfald. Det er dog værd at bemærke, at i en undersøgelse fra Johns Hopkins sidste år fortalte 84 procent af de brugere, der havde haft et bad trip, at oplevelsen faktisk havde været gavnlig for dem.