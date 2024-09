Sverige indfører arbejdsdage på kun seks timer

Billede af Mads Schmidt.

Sverige indfører nu arbejdsdage på seks timer i et forsøg på at gøre folk gladere og øge produktiviteten. Ifølge Science Alert har arbejdsgivere hele landet over allerede nedjusteret antallet af arbejdstimer. Målet med nedjusteringen er at sikre, at folk har mere tid til at nyde deres fritid og mere energi til at klare deres arbejdsopgaver på kortere tid.

Toyota i Göteborg skiftede til kortere arbejdsdage for 13 år siden. Ifølge Toyota selv er deres medarbejder siden blevet gladere og bliver i firmaet længere tid. Derudover er deres omsætning også vokset. App-udvikleren Filimundus i Stockholm skiftede også til en arbejdsdag på seks timer for nyligt: “En arbejdsdag på otte timer er ikke så effektiv, som man måske skulle tro. Det er en kæmpe udfordring at skulle fokusere på en specifik arbejdsopgave i otte timer. For at kunne klare det, fylder man dagen med pauser og andre ting for at gøre det mere udholdelig,” fortæller CEO Linus Feldt til Fast Company.

Feldt har forbudt sociale medier på arbejdet for at motivere hans medarbejdere til at arbejde mere intensivt. Derudover har han skåret ned i mængden af daglige afbrydelser såsom møder og lignende. Feldt siger, at medarbejderne har energi til at gå op i deres privatliv på helt ny måder, nu hvor de kun arbejder seks timer om dagen: “Det er mit indtryk, at det nu er nemmere at fokusere på det arbejde, der skal klares, og at man nu også har overskuddet til at ordne det og stadig gå hjem fra kontoret med noget energi tilbage.”

Ifølge Science Alert har flere svenske læger og sygeplejersker også taget de korte arbejdsdage til sig. Imidlertid har et plejehjem i Göteborg også indført ændringen på forsøgbasis. Plejehjemmet beholder de korte arbejdsdage indtil 2016 for at afgøre, om forbedringen af patientpleje og moral opvejer behovet for at hyre nye medarbejdere for at kompensere for de timer, man taber gennem ordningen.

