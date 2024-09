Sydkorea har opfundet en is der kan kurere tømmermænd

De fleste mennesker, der betaler prisen for en hård omgang druk, plejer deres tømmermænd hjemme på sofaen eller foran skrivebordet med en fedtet omgang take-away og en pakke Panodiler. Når man lidt for mange gange har været gjort ukampdygtig på grund af slemme tømmermænd, så kan det være fristende at udtænke ens egne kreative tømmermændskure, og til lige nøjagtigt sådan et projekt skorter internettet ikke på bizarre eller ubrugelige råd.

Men i Sydkorea, der eftersigende huser Asiens mest fordrukne indbyggere, omsætter tømmermændskure for omkring 831 millioner kroner årligt. Der sælges piller, kosmetiske produkter designet til at skjule gårsdagens strabadser, og supper der kan berolige maven. Men nu har man taget et gigantisk skridt fremad og udviklet den lækreste tømmermændskur nogensinde: En sydkoreansk kioskkæde har nemlig lanceret tømmermændskurerende is.

Reuters skriver, at sydkoreanerne snart vil kunne skille sig af med deres tømmermænd blot ved at spise en Gyeondyo-bar, en is med smag af grapefrugt og med en lille smule saft fra orientalske rosintræer (ja, sådan hedder det faktisk). Rosinsaften er den aktive ingrediens, og den har været brugt i Sydkorea til at kurere tømmermænd siden 1600-tallet. Og videnskaben kan rent faktisk bekræfte rosinsaftens effekt. I 2012 viste en undersøgelse, offengjort i The Journal of Neuroscience, at ekstrakt fra rosintræerne kunne reducere effekten af beruselse hos rotter.

Direkte oversat betyder Gyeondyo-barens navn “hold ud”, en frase “der udtrykker de lidelser, det arbejdende folk må udstå efter en druktur, og som letter ubehagelighederne for dem der er tvunget til at møde tidligt ovenpå mange nætters druk,” som kioskkæden Withme FS, der lancerer baren, så fint udtrykker det i en pressemeddelelse.

Og hvis det rent faktisk virker, så kan den lille bar potentielt set hjælpe et utal af tømmermændsramte sydkoreanere. I 2013 drak sydkoreanerne i gennemsnit 12.3 liter sprut om året, hvilket resulterede i mere end 53 millarder kroner i lægeregninger, tabt arbejdsfortjeneste og for tidlig død. Tømmermændene er så stor en del af sydkoreansk kultur at Psy og Snoop Dogg rent faktisk har lavet en musikvideo til sangen “Hangover”. Den byder på dybe og reflekterende tekster som for eksempel: “hangover, hangover, hangover, hangover, hangover.” Og i videoen indtager en anden populær tømmermændskur, en drik kaldet Hut-gae Conditiom, en prominent rolle.

De koreanere, der ikke kan finde ud af at sove sig gennem lidelserne, får med Gyeondyo-baren nu en ny måde at lindre smerterne på. Men desværre for resten af verdens tømmermændsramte beboere, er der ingen planer om at eksportere baren i den nærmeste fremtid. Man må derfor klare sig med det, der plejer at hjælpe en gennem en tung mandag morgen, eller også må man finde sit alkymisæt frem og selv udvikle en tømmermændslindrende is.