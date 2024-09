Det var fake news, der fik Trump til at droppe Parisaftalen

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA



I denne uge gjorde Trump alvor af et løfte, han gav helt tilbage i 2015: Han begyndte officielt at trække USA ud af Parisaftalen, der skal tackle menneskeskabte klimaforandringer. Det er blot det seneste bevis for, at præsidenten er fløjtende ligeglad med klimaet. Han har tidligere tweetet, at han mener, klimaforandringer er et fupnummer skabt af “kineserne” for at underminere den amerikanske økonomi. Men den vanvittige teori er langt fra et enestående tilfælde. Trump har ændret mening, som vinden blæser på mange områder, men i forhold til klimaforandringer har han været forbløffende konsekvent.

Over årene har Trump flere gange linket til rigtige historier med klimaforudsigelser, der har vist sig at være forkerte, men hans grundlæggende indstilling til emnet er baseret på en masse fake news. Derfor er det den perfekte lejlighed til at se på, hvordan fake vrøvl har indflydelse på debatten om klima.

Før vi går i gang, skal vi lige have noget på det rene: Menneskets udledning af drivhusgasser forårsager højere temperaturer globalt. Nu hvor vi har det på plads, kan vi passende se på nogle løgne om klimaet, klimahøge og Parisaftalen.

Parisaftalen ville have kostet 2,7 millioner amerikanere deres job inden 2025

Da Trump fra det Hvide Hus’ have offentliggjorde USA’s plan om at trække sig fra aftalen, retfærdiggjorde han det økonomisk ved at sige, at den “ville have kostet 2,7 millioner amerikanske jobs inden 2025.” Det er en politiske pointe kogt sammen i en undersøgelse finansieret af den konservative tænketank og lobbyistgruppe American Counsel for Capital Formation.

Du kan selv læse undersøgelsen, men det er ret idiotisk af Trump at henvise til den, eftersom den forudsætter et uhørt niveau af engagement på regeringsplan, der i forvejen ikke ville finde sted. Undersøgelsen er baseret på ideen om, at regeringen vil slå hårdt ned på virksomheder i kampen for at reducere CO2-udslip – men den medregner ikke de justeringer, virksomhederne ville implementere for at imødekomme en ny markedsrealitet. Som undersøgelsens forfattere selv indrømmer, ignorerer man “potentielle fordele ved at begrænse CO2-udslip”, og de tilføjer desuden, at “undersøgelsen ikke er baseret på en cost-benefit-analyse af klimaforandringer”.

Parisaftalen vil kun have en lille effekt på temperaturstigningen

Den her er virkelig god: Under talen, der skulle forsvare Trumps beslutning om ikke at gøre noget ved klimaforandringer, sagde han, at Parisaftalen ikke gør nok for at bekæmpe klimaforandringer. På en måde har han ret: De tiltag, man aftalte i 2015, er langt fra nok ifølge en undersøgelse fra MIT fra 2016, som Trump refererer til. Men han er bevidst uklar om, hvad den undersøgelse egentlig siger.

Forskeren bag undersøgelsen, John Reilly, fortalte Washington Post, at han er “lodret uenig” med den pointe, Trump forsøger at slå fast. Præsidenten har ingen planer for at tackle klimaforandringer. I den henseende er Parisaftalen i det mindste et skridt i den rigtige retning. Vi bliver nødt til at revurdere målene og lave en ny aftale i fremtiden, og en ny derefter, osv. Sådan er det bare.

Venstrefløjen ved intet om klimaforandringer

Ligesom så mange andre af Trumps beslutninger er det også svært for folk på højrefløjen at retfærdiggøre tilbagetrækning fra Parisaftalen. Så de har i stedet fokuseret på at kritisere venstrefløjen. I de dummere afkroge af internettet har det resulteret i flere ondsindede parodier.

Det californiske kongresmedlem Maxine Waters er usædvanligt højtrystet i sin kritik af præsidenten. Af en eller anden grund er der nogen, som har lavet en falsk twitterkonto i hendes navn og brugt den til at udstille Waters som en, der hverken kan stave eller ved, hvordan tidevandet fungerer. Det tweet er selvfølgelig en joke, men det resulterede også i, at mange i ramme alvor forlangte Waters trak sig fra sin post.

Scott Adams – der har skabt tegneseriestriben Dilbert og tidligere har demonstreret en meget tvivlsom forståelse af klimaforandringsproblemet – synes, det ovenstående tweet var så morsomt, at han grinede i “ti minutter”. Anthony Watts fra den klimaskeptiske blog Watts Up with That skrev et helt indlæg om en ny trend blandt venstreorienterede, der bebrejdede Trump for dårligt vejr. Men det oprindelige tweet er en joke. Den kommer fra en Trump-fan.

Den globale opvarmning er ophørt

Graf via NOAA

I sidste måned meddelte bloggen Watts Up with That triumferende, at “Pausen” var tilbage. Det er ikke noget, Trump nævnte, men det er et godt eksempel på den type fjollede argumenter, klimaforandringsskeptikere elsker at rulle ud som en undskyldning for ikke at gøre noget ved global opvarmning.

“Pausen” er en gammel kending. I 2012 var der visse temperaturmålinger, der pegede på at opvarmningen havde nået et stabiliseringspunkt, og i par år dukkede de oplysninger op over alt. Men i 2015 tilbageviste National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA) den påstand med en opsigtsvækkende rapport.

Klimaforandringsskeptikerne løb rundt som hovedløse høns, indtil det lykkedes dem at finde en NOAA-videnskabsmand, som påstod NOAA havde forbrudt sig mod sine egne forskningsprincipper i udarbejdelsen af rapporten. Men siden da har vi haft tre år med nye varmerekorder, så det der med “pausen”? Det er noget vrøvl.

Tilbage til Anthony Watts. Han fandt en forsker, der tweetede, at den globale gennemsnitstemperatur var faldet i april, hvilket gav Watts en undskyldning for at offentliggøre en masse tal og statistikker i et forsøg på at bevise, at “pausen” var tilbage. For et par dage siden dukkede føromtalte forsker så op med en ny opdagelse. Temperaturen stiger og følger forudsigelserne fra før april.

Det giver ingen mening at tale om problemet fra måned til måned, som fupmagere og skeptikere gerne vil. Det er kun de langsigtede undersøgelser og tal, der blotlægger hele den forfærdelige sandhed. Verden bliver varmere, og det er ikke godt.