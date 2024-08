Flygtige venskaber på klubbernes pigetoiletter

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

De sidste par måneder har jeg tilbragt mine weekender med at hænge ud på lokummerne på forskellige natklubber i London. Ikke fordi jeg er blikkenslager, pervers eller bare vildt gerne vil give en 10’er for en tampon i en automat fra oldtiden. Det er fordi, jeg har besluttet mig for at dokumentere det flygtige venskab, der opstår foran spejlet og i toiletbåsene, når pigerne samles hver fredag og lørdag nat.

Videos by VICE

Dansegulvet er præget af skæve blikke og ophidsede fyre, men pigernes toilet er et fristed, hvor vi slipper for nedladende kommentarer, og hvor pigerne udveksler læbestift, drinks og vise ord. Hvis du har smadret din telefon, eller hvis du har tudet så meget, at det ligner, du har lagt din make-up med kniv og gaffel, så ved du, at her er der altid nogen, der kan sige det rigtige og få dig op i igen.

Mit projekt er stadig i gang, men her er nogle de billeder, jeg har taget indtil nu. Det er billeder af de “fem-minutters fællesskaber”, der opstår, når pigerne samles på lokum – og det er en indsigt i den ærlighed og energi, pigerne deler.