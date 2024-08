Vi snakkede med Thomas Dambo om hans trold, der er blevet revet ned i USA

Hvis der er én ting, menneskeheden efterhånden har bevist, er det, at vi ikke kan have fede ting uden at ødelægge dem. Tænk over det. Distortion dukker op som en smuk gadefest midt i København, men nu har vi næsten pisset og brokket det ihjel. Et eller andet gudsbenådet geni opfinder The McRib, men vi er for vattede til at lave en rigtig protest, der kan skaffe den tilbage permanent. Og baby-fugle.

Nu er det sket igen. Den danske genbrugskunstner Thomas Dambo laver skrald om til sindssygt seje genbrugsskulpturer, der ligner trolde. Der er efterhånden 40 trolde over hele verden, der både fungerer som en påmindelse om klimatruslen og tilløbsstykker for folk, der bare gerne vil opleve skulpturerne. Men nu er en af dem åbenbart blevet for populær til at eksistere.

Videos by VICE

Mere specifikt er der tale om trolden Isak Heartstone i Breckenridge, Colorado, der i sidste uge blev revet ned af de lokale myndigheder, på trods af at de i sin tid havde betalt 40.000 dollars – altså, over en kvart million kroner – for at opføre den. Det skete, efter byrådet havde stemt for at fjerne skulpturen, fordi den store interesse efter sigende skabte problemer med trafik, skrald, parkering og “bekymringer for folks sikkerhed”, når stierne omkring trolden bliver dækket med is om vinteren. Med andre ord: den klassiske fortælling om et specielt, men anderledes væsen, der er for purt og uskyldigt til at eksistere i vores kolde, kyniske verden. (Indsæt selv Frankenstein-, King Kong-, ET- eller Iron Giant-reference her.)

Her står vi så. Trolden Isak Heartstone er parteret, fjernet og ligger nu på tragisk vis i småstykker et sted. Der er borgere, der er kede af det. Thomas Dambo er ked af det. Hans Facebook-bøn om at redde sin trolde-søn er i skrivende stund delt næsten 13.500 gange. Han har endda lavet en reggae-protestsang over situationen, der hedder “Isak Heartstone – Killed by the Government”.

Men ingen kan endnu helt sige, hvad træ-troldens skæbne bliver. Så vi tog kontakt til Thomas Dambo – der sad i et fly på vej til Vietnam – for at høre, hvordan han har det med situationen, og hvad der skal ske nu.

VICE: Hey Thomas. Hvordan fik du at vide, at din trold i Breckenridge, Colorado skulle rives ned?

Thomas Dambo: Fredag nat fik jeg lige pludselig billeder af, at der var politiafspærring rundt om skulpturen, og folk stod med motorsave og skar den ned. Omkring en halv kilometer fra den sti, jeg har bygget skulpturen på, ligger der et lille boligområde, og det er nogle lokale derfra, der føler sig chikaneret, vist nok omkring en fem stykker. De råbte så højt, at det endte i byretten – to gange. Begge gange blev der stemt for, at den skulle blive. Men så skete der det, efter det blev snevejr, at helt vildt mange mennesker gik ud til skulpturen i sneen, der frøs til is, og så var der en gravid kvinde, der faldt og en mand, der faldt og brækkede skulderen. Den gravide kvinde truede så byen med et sagsanlæg, på den her super amerikanske, liability-agtige måde. Det var stadig godt, det hele. Men så gik borgmesteren derud, og endte med også at falde og få tre sting i knæet. Så døde skulpturen.

“Affald kan sindssygt meget. Vi drukner og ødelægger vores verden med det, men det kan også indeholde mange løsninger.”

Hjerteskærende.

Jeg tror bare, at de her lokale, der bor i udkanten af byen, helst ikke vil have nogen som helst forandring. Der er blandt andet et voksent menneske, der har udtalt, “He’s charming up close, but when he’s staring into your guest bedroom window and bathroom, he’s a little creepy.” Fucking rige-verdens-problemer, altså.

Hvad fik det dig til at føle, da du fik at vide, at Isak var ved at blive revet ned?

Det er både en trist følelse, men samtidig en følelse af anerkendelse, at der står folk over i USA og protesterer imod, at en af mine skulpturer er ved at blive brækket ned, fordi der er for mange mennesker, der har besøgt den. Og selvfølgelig er det mega træls at have brugt så lang og rejst hele vejen over til Colorado. Jeg fandt det her sted, der er en gammel guldmine, som har smadret floderne i området på grund af alle de tungmetaller og kviksølv, der kommer med ud i udvindingsprocessen. Så jeg synes, det var fedt at lave en trold der. Jeg har bygget den her historie op omkring Isak med, at troldene ikke forstår, hvorfor mennesker har den her besættelse med guldfarvet, skinnende pulver. Alle mine trolde er en del af et eventyr, der omhandler mennesket som den største fjende for vores planet og økosystem. Isak kommer nok op et andet sted – men ikke der, hvor jeg har tiltænkt den og designet den til.

Men det giver mig mere blod på tanden i forhold til mit mål som kunstner, der er at vise verden, at vi kan – og skal – udnytte vores ressourcer. Affald kan sindssygt meget. Vi drukner og ødelægger vores verden med det, men det kan også indeholde mange løsninger.

Kan du sige lidt om, hvad det er for et forhold, du har til dine trolde? Det virker meget faderligt.

Man kan vel godt sige, at jeg er far til alle troldene. De starter med, at jeg står et eller andet sted i verden og føler, hvad en trold skal gøre her. De er ligesom mine børn, men også en afbildning af mig selv. For mig repræsenterer de naturens stemme i det her eventyr om, at mennesker er verdens største fjende. Jeg har skrevet en hel skabelseshistorie til dem.

Vi ser ned på dem, der arbejder med affald, fordi vi opfatter affald som noget, der er dårligt, lugter og ikke kan bruges til noget. Jeg håber, at mine trolde er med til at putte størrelse og kærlighed på affaldet ved at vise lokale i USA eller Korea eller hvor, det nu er, at de kan bygge noget, der er lige så stort som et hus på 14 dage – ud af deres affald.

Skabelseshistorien bag Thomas Dambos genbrugstrolde. Privatfoto via Thomas Dambo.

Er der andre trolde ude i verden, du frygter for nu?

Umiddelbart ikke. Hvis der er nogle andre skulpturer, der får så meget succes, at for mange mennesker kommer og besøger dem, så tror jeg, at der er flere gode ting i det end dårlige. Malk de Koijn græd jo heller ikke ligefrem snot over, at der ikke måtte komme flere mennesker ind til deres koncert, fordi der var helt fyldt på Arena, da de spillede på Roskilde Festival for nogle år siden.

Nej, klart. Hvad for nogle henvendelser har du fået i kølvandet på trolde-gate?

Jeg tror, vi har fået omkring 250 beskeder i alt. Klart størstedelen er dejlige mennesker, der gerne vil tilbyde deres plads, om det så er i Tyskland eller Randers. Min manager sagde vist, at der også var kommet syv beskeder, der starter med: “Hello, my name is ‘et eller andet’, I am the mayor of a little town in Colorado, and we would like to have the sculpture.” Der er også en Instagram-profil, der hedder Arts Help, hvorigennem jeg er blevet tilbudt at genopføre Isak i Egypten. Det ville have været rimeligt grineren. Men nu har de jo betalt for den i Colorado, så det er fint, hvis den kan få et nyt hjem et lokalt sted der. Bare der er sten. Isak elsker sten.

Helt sikkert. Tak for snakken, Thomas.