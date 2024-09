Cigaranmelderen der laver de mest afslappende videoer på internettet

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

YouTube er nok det største antropologiske projekt nogensinde. Det er lykkedes YouTube at blotlægge menneskets indre i højere grad end noget andet medie nogensinde. Det er en arena, der har givet folk verden over bedre muligheder for at udtrykke sig, end de har haft på noget andet tidspunkt i verdenshistorien. I denne klumme deler jeg ud af både obskure såvel som velkendte YouTube-guldkorn og diskuterer, hvad det er, der gør de udvalgte kanaler så tillokkende.

HVEM: Cigar Obsession.

HVAD: En mand anmelder og giver tips til cigarer… og ryger en masse af dem.

HVOR MANGE YOUTUBE-SUBSCRIBERS I SKRIVENDE STUND 57,038.

HVORFOR ER DET FEDT: Indtil videre har mange af vores udvalgte YouTube-kanaler været fucking vilde. Der har været syge rutsjebaner, ædekonkurrencer, dødsmetal, biluheld, stærk mad, veganske bodybuildere, mordere, videospil og al den slags. Jeg synes måske, vi trænger til en time out. Okay, ikke en pause som sådan, for vi har stadig valgt en YouTube-kanal – jeg mener mere en rygepause, måske med cigar?

Bryan Glynn er en mand fra Florida, der har lavet videoer i næsten syv år. Han er indehaver af en hjemmeside, der hedder Cigar Obsession, som også er navnet på hans YouTube-kanal, der følges af mere end 50.000 cigarglade mennesker. Kort sagt er Bryan rimelig chill.

Jeg kunne aldrig finde på at flytte til USA, men alligevel kunne jeg godt drømme om at have et kæmpe hus med en kæmpe have ude på bøhlandet, hvor jeg bare kunne sidde i fred. Hvor jeg kan lytte til græshopperne, kigge på stjernerne, drikke mig selv ihjel – hele den der ting. Det er sådan et liv, jeg forestiller mig, at Bryan har med de der sommerfest-agtige fakler i baggrunden af hans videoer, mens han stille og roligt forklarer, hvorfor en bestemt cigar er vildt dyr.

Da jeg var barn, boede min familie på et tidspunkt på et hotel, hvor der var to pikhoveder, der røg cigarer foran pejsen. Jeg syntes, cigarer var lamme. Det var først, da jeg blev voksen og begyndte at ryge kræftfremkaldende cigaretter regelmæssigt, at jeg indså, at cigarer er ret seje. De dufter godt og en del bedre end cigaretter. Smøger kan få de fleste til at se seje ud, men cigarer kræver en medfødt panache. I Bryan Glynns tilfælde fuldender cigarerne bare hans allerede ekstremt venlige ansigt og stil.

Nu er det ikke for at lyde som en freak, men jeg kunne se på Bryan Glynn ryge cigarer hele fucking dagen. Der er noget tillidsvækkende over hans venlige, blå øjne, bløde, afrundede ansigt samt hans briller og læreragtige stemme. En god lærer oven i købet – ikke den uduelige type underviser, der mister grebet om klassen og passivt aggressivt skriver “ti stille” på tavlen.

YouTube er om ikke andet et sted, hvor man lærer ting, og kanaler som den her vil give dig indsigt i nye, spændende ting. Vidste jeg for eksempel, hvor man skal klippe cigaren? Nej. Vidste jeg, at der er cirka fem forskellige måder at pakke en cigar ind på? Eller hvordan man tænder den? Har jeg egentlig brug for at vide alt det lort? Ikke rigtig, men det er fedt at vide det alligevel. Jeg føler mig lidt lykkeligere af at vide det.

Der er sikkert nogen, der synes, at Bryan Glynn er lam i virkeligheden. Kedelig og mærkelig – den “kedelige, mærkelige cigarfyr” eller noget. Men på YouTube er han en rygernes sensei, en pulsende professor, og jeg elsker at høre ham læse højt fra sine tilaskede lærebøger. Jeg kan ikke forestille mig noget bedre at sidde på et ryatæppe og høre ham blidt fortælle, hvorfor en bestemt cigar til 5000 kroner er lort.

Det er fantastisk, når folk anmelder ting, man er totalt ligeglad med, for man har intet i klemme. Hvis man havde købt en græsslåmaskine til 10.000 kroner, og en eller anden dude på internettet sagde, at den var lort, så ville man jo gå amok. Her kan du bare læne dig tilbage, mens Bryan Glynn blæser meget dyr røg ud i ansigtet på dig. Zen.

