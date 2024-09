United Airlines har indgået et forlig med manden, der fik brækket næsen, da han blev smidt af deres fly

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA



United Airlines har lagt lå på det PR-mareridt, som har plaget selskabet, siden passageren David Dao blev tvangsfjernet fra et af deres fly tidligere på måneden.

Daos advokater (ikke én men flere!) oplyser, at deres klient har indgået et forlig med United Airlines, efter han havde truet med at lægge sag an, skriver The New York Times. Dao blev efterladt med en brækket næse, manglende tænder og en hjernerystelse, efter tre sikkerhedsvagter trak ham ud af sin plads og ned ad midtergangen på et fly mod Kentucky. Dao, der er læge, havde nægtet at opgive sin plads for en United-medarbejder med den begrundelse, at han havde patienter, der ventede på ham.

“United har påtaget sig det fulde ansvar for det, der skete på Flight 3411,” udtalte advokat Thomas A. Demetrio i torsdags. Inden nyheden om det indgåede forlig kom frem, offentliggjorde United torsdag et opdateret sæt procedurer med udgangspunkt i deres efterforskning af hændelsen. Hvis et United-fly fremover er overbooket, vil flyselskabet bede den sidste person, der købte billet, om at give afkald på sin plads. Derudover vil folk, der allerede har taget plads i flyet, handicappede eller uledsagede mindreårige ikke blive bedt om at forlade flyet.

Charles Hobart, der er talsmand for selskabet, bekræftede også aftalen, og udtalte til NY Times: “Vi kan med glæde meddele, at United og Dr. Dao er nået frem til en fredelig løsning på den uheldige hændelse, der udspillede sig ombord på Flight 3411. Vi ser frem til at implementere de her forbedringer, som vil sætte vores kunder i fokus med alt, hvad vi foretager os.”

Luftfartsselskabet vil desuden tilbyde passagerer op til 10.000 dollars (68.000 kroner) i erstatning, hvis det alligevel ender med, at de bliver smidt af flyet.