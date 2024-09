Velkommen til “Hell” – Norges helvedesby

Hells varme velkomst

På turné med sugar pie Desanto

Af Kelsey Bennett



En togkonduktør foran stationen i Hell.



Hell er en spøjs lille by i Norge, som er hjem for omkring 1600 mennesker. Der er huse med røde tage, et posthus, en købmandsbutik og endda en kirke. Det fryser bogstaveligt talt til om vinteren, hvilket er endnu et eksempel på, hvorfor byens ordspils-indbydende navn lokker turister til hele året. Sjovt nok betyder hell “held” på norsk, men de lokale spiller på, at tankerne leder hen på helvede. Når man ruller ind på togstationen, hænger der et skilt, hvor der står HELL GODS – EXPEDITION, og byens mest kendte indfødte, Mona Grudt, som vandt Miss Universe i 1990, kalder stolt sig selv for “skønhedsdronningen fra Helvede.”

Så er der den årlige Blues in Hell Festival, som blev grundlagt af Kjell Inge Brovoll – bedre kendt som “Hell Boss.” I år bragte festivalen en række legendariske, amerikanske blues sangere til den lille by. Blandt andet Sugar Pie DeSanto, som bedst kan beskrives som en mere uhæmmet og moderne udgave af sin afdøde duetpartner og barndomsveninde Etta James.

Sugar Pie var min billet til Hell. Første gang jeg oplevede den 78-årige, 150 centimeter høje vulkan var nytårsaften 2012 – hun sprang op på scenen, sparkede sine stiletter af og drejede rundt med en intensitet, som var hun 55 år yngre.

Da jeg spurgte, om jeg måtte tage nogle billeder af Sugar Pie, inviterede hendes manager mig med til Detroit, hvor hun skulle spille til Aretha Franklins julefest. Et år senere blev jeg tilbudt at komme med Sugar Pie til Hell. Jeg svarede selvfølgelig, “Hell, yes!”

Vejen til Hell.







To døre på Hells hotel.







Hells berømte skilt. Det forsvandt i en periode, og ifølge en lokal vandrehistorie blev det stjålet og brændt af en aldrende togkonduktør, som var trofast kristen. Uanset hvad der skete med det oprindelige skilt, så er det siden blevet erstattet.



Mona Grudt – den mest berømte kvinde fra Hell. Hun vandt Miss Universe i 1990 og refererer stadig til sig selv som “skønhedsdronningen fra helvede.” Under konkurrencen læste en af de andre deltagere hendes håndflade en morgen og fortalte hende, at hun ville dø af en hjernetumor