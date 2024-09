VICE Danmark laver TV til DR3

Som du måske har hørt, har vi fået et nyt TV-program på DR. Programmet hedder VICE på DR3 og er et aktualitetsmagasin i otte afsnit, der viser dig et Danmark, som få kender, og endnu færre har adgang til. Verden er fuld af skøre, skæve og skræmmende historier, og dem dykker vi ned i.

Vores mission er enkel: Vi lover at rapportere det underrapporterede, fortælle de glemte historier og afdække sandheden om vores planet, som vi gør det bedst. VICE på DR3er på dansk og handler om Danmark og danskere – både herhjemme og i udlandet. Det har bragt os fra Danmark til USA, Israel, Tyskland, Palæstina, Belgien over Sydsudan og hjem igen.

Videos by VICE

VICE på DR3 har premiere mandag d. 30. marts kl 21.30.