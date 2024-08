Vi spurgte folk i køen til Lil Pump i Vega, hvad der er deres største bekymring for fremtiden

Fremtiden tilhører børnene. Det er ikke, fordi vi siger, at samtlige danske unge, der på et tidspunkt har skrålet med på “Gucci Gang” med én hånd placeret på deres falske designer-bæltespænde, kommer til at besætte verdens mest magtfulde positioner, når de bliver voksne. Men det kunne ske. Det er en statistisk uundgåelighed, at de kommer til at gøre et eller andet med resten af deres liv, og på den måde er fremtiden deres.

Lil Pump, 18, hvis opfattelse af succes består af at slentre gennem en skole med en tiger og kæmpe sække fyldt med skunk, er en af de skabende kræfter bag det, der rent faktisk var Soundcloud-rap, før folk begyndte at bruge Soundcloud-rap som en betegnelse for enhver form for ny rapmusik. Men det var ikke Pumps indflydelse på moderne hiphop, der fik os til at tage forbi Vega på Vesterbro i går. Det var derimod hans evne til at samle cremen af Danmarks ungdom. For hvordan ser de egentlig fremtiden og de udfordringer, vi står over for som samfund?

Den teenager-fyldte Lil Pump-kø skuffede ikke. Det første, der ramte os ved ankomst, var en tung, allestedsnærværende dunst af cannabis. En pige ramte en flaskesamler med sin dåse og råbte, grinende, “UNDSKYLD” efterfulgt af, “ej, jeg hader mig selv lige nu”. Inden for fem minutter blev vi tilbudt at ryge med på en Backwoods-cigar, der blev solgt som værende fyldt med “USA’s fineste, rent grønt”, og så blev vi forvekslet med nogen, der solgte emma. Nogen råbte “KLAMYDIA” efter os, umotiveret. En forvirret forbipasserende mand, hvis mandag tydeligvis ikke involverede en Lil Pump-koncert på Vega, spurgte os, om vi vidste, hvorfor der blev “kastet så mange flasker.”

Vi kastede os ned i køens kollektive brønd af visdom for at få en idé om, hvad der egentlig er danske Lil Pump-fans største bekymring for fremtiden.

Lucas, 18

“At min garderobe brænder.”

Matthias og Albert, 16 og 18

“Hvad man bliver til.”

Dennis, 18

“At smøger bliver udryddet. Eller at dyresex bliver lovligt. Jeg savner min guldfisk.”

Gustav og David, 18 og 19

Gustav: Miljøet.

David: Automatisering.

Gustav, 18

Gustavs ven: At Nordkorea bliver ordentlig sure på Danmark.

Gustav: Snakker du om min far eller hvad?

Gustavs ven: Nej, du er da fra Sydkorea.

Gustav: Nåh ja.

Claudia og Paulina, 18 og 19

Claudia: At mine drømme ikke går i opfyldelse.

Paulina: Døden.

Christoffer, 17

“At jeg ikke får en kæreste. Jeg har aldrig haft en kæreste.”

Smilla og Zenia, 16

Smilla: At jeg ender som skraldemand.

Zenia: Global opvarmning.

Smilla: Ej, du er klog… Men jeg vil bare ikke ende som skraldemand.

Lasse, 17

“At jeg ikke har nok penge til tøj og en bil og sådan noget.”

Ellie, 17

“Mine muligheder for fremtiden.”

Johan, 46 (i kø med sine tre børn)

“Ungdommens helbred.”