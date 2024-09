​“Vi vil ikke finde os i, at de ødelægger vores uddannelser”

Yasmin Davali via DSF.

8,7 mia. kroner. Så mange penge skal landets skoler, gymnasier, universiteter og erhvervsuddannelser af med over de næste fire år som led i en storstilet spareplan. Det svarer til, at hver enkelt institution skal spare 2. pct. om året for at leve op til kravene. Hvor og hvordan sparekniven rammer er overladt til rektorerne, men uddannelsesminister Esben Lunde Larsen (V) mener, at det kun er rimeligt, at uddannelserne spænder livremmen ind i lighed med øvrige dele af den offentlige sektor, der også har skullet sparet 2. pct. på budgetterne årligt.

“Selvfølgelig har det konsekvenser. Men der er ingen, der skal bilde mig ind, at de institutioner, der i dag er kornfede, ikke også kan stramme op. Uddannelsesområdet skal holde for ligesom alle andre områder,” siger han til Politiken.

Venstre-regeringen peger på, at der er store beløb at hente ved at undervise mere, købe klogere ind og skære i bureaukrati. De eneste dele af uddannelsessektoren, som er fredet, er basismidlerne til forskning og erhvervsgrunduddannelserne.

Tiltaget vækker stor harme hos mange af landets studerende, der mener, at regeringen skyder sig selv i foden ved at forringe frem for at investere i uddannelse. Gennem en måned har Uddannelsenalliancen derfor forberedt en storstilet demonstration for at råbe politikerne op. Demonstrationerne finder sted på Rådhuspladsen i både København og Aarhus i dag kl. 16, og over 22.000 mennesker har indtil videre tilmeldt sig.

Vi tog en snak med en af hovedkræfterne bag arrangementet, Yasmin Davali, der er formand for De Studerendes Fællesråd og talsperson for Uddannelsesalliancen.

VICE: Hvad handler den her demonstration grundlæggende om – og hvad håber I på at opnå?

Yasmin: Den handler om, at vi ikke vil finde os i, at man skærer på uddannelser og skærer på vores fremtid. Vi er helt og aldeles overbeviste om, at milliardnedskæringer i den her klasse kommer til at betyde, at vi får dårligere uddannelser i fremtiden. Vi vil gerne sende et meget klart signal til politikerne om, at de her besparelser ikke er okay, og at vi er rigtig, rigtig mange studerende, som ikke vil acceptere, at de ødelægger vores uddannelser.

Har I været i dialog med de ansvarlige politikere?

Vi holder jo løbende møder med politikere, men der har ikke været så meget lydhørhed i forhold til, hvad vi frygter, at nedskæringerne kommer til at betyde. Når Esben Lunde Larsen tegner et billede af, at uddannelserne ikke har været ramt af besparelser tidligere, så taler han simpelthen ikke sandt.

“Man uddanner lige nu fem studerende for de penge, man uddannede fire for i 2010.”



Hvad frygter du kommer til at ske, hvis de planlagte besparelser bliver gennemført?

At vores uddannelser bliver forringet. At vi kommer til at opleve lukninger, fyringer af lærere og undervisere, færre timer, mindre feedback, overfyldte klasselokaler, endnu dårligere fysiske rammer, materialer og redskaber. Besparelserne kommer til at ramme over en bred kam, og det kommer til at kunne mærkes på kvaliteten overalt.

Hvordan har I forberedt jer på dagen?

Vi har i snart en måned forberedt kampagnearbejde, og vi har været ude på institutionerne og snakke med vores medstuderende om, hvad det er de besparelser går ud på og opfordret til, at man deltager i demonstrationen. Vi er rigtig mange mennesker, der har arbejdet i døgndrift for at få det hele til at gå op.

Hvad er status før demonstrationen?

Alle uddannelsesretninger er repræsenteret. Lige fra ungdomsuddannelser, mellemlange videregående uddannelser og universitetsuddannelserne. I forhold til fremmødet ser det sådan ud, at 22.000 er tilmeldt på Facebook, og derudover ved vi af erfaring, at der faktisk kommer flere, end der har tilmeldt sig på Facebook. Mange af dem, der også kommer, bliver nemlig mobiliseret gennem undervisningsnedlæggelser. Vi har desuden arrangeret transport med 70 busser, der kører studerende fra yderområderne ind til de to demonstrationer i København og Aarhus.

Hvilken uddannelse går du selv på?

Jeg læser socialvidenskab på RUC.

Hvad vil nedskæringerne betyde konkret på dit studie?

Jeg ved, at man på RUC tænker i endnu en fyringsrunde, større holdstørrelser og indskrænkning af plads.

Uddannelsessektoren har jo indtil nu været forskånet for sparekravet på 2. pct. om året alle steder i det offentlige – er det ikke rimeligt nok, at I spænder livremmen ind, når økonomien er trængt?

Det er politikerne, der udlægger det sådan, men det er simpelthen ikke rigtigt. På universitetsuddanelserne er der igennem mange år blevet skåret 2. pct. om året på taxametret på basisbevillinger. Det er rigtigt, at når man kigger på det numeriske tal, så er budgettet højere, end det har været tidligere, men det hænger sammen med, at der er kommet flere studerende til. Hvis man kigger på, hvad institutionerne har at gøre godt med pr. studerende, så uddanner man lige nu fem studerende for de penge, man uddannede fire for i 2010 – så der har været mærkbare nedskæringer på vores uddannelser allerede.

Uddannelsesministeren snakker om “kornfede” uddannelsesinstitutioner, der skal stramme op. Hvad tænker du om den udtalelse?

Han taler imod bedre vidende. Han ved udmærket godt, at der allerede har fundet besparelser sted. Og netop i forhold til den vending, han bruger dér, så synes jeg, det er en meget flabet og respektløs måde at behandle folk på, som han lige nu giver rigtig dårlige rammer for at tage en uddannelse – folk, der i forvejen gør, hvad de kan for at få det bedste ud af deres uddannelser, selvom ministeren bliver ved med at gennemtrumfe nedskæringer og fremdriftsreformer. Det handler jo grundlæggende om, at det bliver endnu sværere at få en kvalitetsuddannelse.

