Her er syv danskere, der ærgrer sig lige så meget over Brexit, som du gør

Fredag vågnede Europa op til en ny virkelighed: Storbritannien forlader den Europæiske Union. Scenariet, der for mange ellers var utænkeligt, sendte fra morgenstunden chokbølger gennem de finansielle markeder, nyhedsredaktioner og parlamenter omkring i Europa. Endnu er det for tidligt at spå om de langsigtede virkninger af briternes skæbnevalg, men det ligger helt fast, at der ikke er nogen vej tilbage. Europæerne, briterne, danskerne går derfor en (endnu mere) usikker fremtid i møde, nu hvor en af de suverænt vigtigste EU-medlemsstater siger farvel og tak.

Vi ville gerne høre, hvordan helt almindelige danskere har det med den nyhed, der berører os alle, men som ingen rigtig kan overskue konsekvenserne af. Så vi gik på gaden for at få nogle umiddelbare reaktioner fra danskere. Dem kan du læse her.

Ingen ved, hvad det her ender med

Søren Ahm, 33, administrator på Københavns Universitet

Jeg vågnede op til nyheden og blev egentlig ganske trist til mode over det her resultat. Det sætter en masse tanker i gang – hvad betyder det for det europæiske samarbejde? Hvad betyder det for Danmark? Vil det ændre nogle grundlæggende ting i den union, som vi har i dag? Jeg er bekymret for, om det vil give EU-skeptikerne medvind over hele Europa – også i Danmark – hvor jeg tror, at flere EU-kritiske partier vil kræve en lignende afstemning. Det kan starte en europæisk kædereaktion, som ingen ved, hvad vil føre til. Hvis man skal sige noget positivt, så er det, at Brexit måske kan føre til et opgør med nogle af de demokratiske problemer, som EU har. Men nej – jeg synes bestemt ikke, at Europa kan glæde sig over det valgresultat, vi har fået.

Jeg fatter ikke, at det kunne komme så vidt

Christine Søgaard, 27, studerende

Jeg fik et chok, da jeg vågnede. Hvad tænker de på? Eller lad mig sige det på en anden måde: Det er rigtig, rigtig ærgerligt, at Storbritannien har valgt at vende ryggen til Europa. Jeg er netop selv kommet hjem fra et udvekslingsophold i Leeds, og jeg tænker på, hvor tragisk det er, hvis medstuderende fremover ikke vil have muligheden for at læse et semester i Storbritannien gennem Erasmus-ordningen. Og ærlig talt så fatter jeg heller, at det kunne komme så vidt. Alle mine medstuderende i Leeds, såvel som mine undervisere, mente uden undtagelse, at det var bedst at blive i EU. Det får vidtrækkende konsekvenser for Europa – også herhjemme, hvor jeg tror, at højrenationalisterne vil få yderligere vind i sejlene. Det er jo i virkeligheden det, det handler om. Et populistisk problem med rødder i fremmedhad, der lige nu breder sig som en sygdom i Europa. Det er dybt foruroligende.

Vi graver os ned i hver vores grøft

Mathilde Cordua, 20, studerende

Det lyder meget bombastisk, men jeg fik alligevel den tanke, at verden, som vi kender den, er ved at gå i opløsning. Nu melder Storbritannien sig ud af EU, og er det begyndelsen på enden for unionen? For Danmark tænker jeg først og fremmest, at det får en lang række negative konsekvenser for samhandlen med briterne. Tænk på svineeksporten – den bliver helt sikkert ramt, hvis Storbritannien står uden for det fælles marked. Hvis man skal se lidt bort fra økonomien, så synes jeg, at det her er endnu et eksempel på, at vi simpelthen ikke kan finde ud af at snakke sammen længere. Vi graver os dybere ned i grøfter, alt imens de ekstreme holdninger får lov at vokse frem – se bare på et parti som Nye Borgerlige, der ligger til højre for DF. Det er virkelig skræmmende.

Slå lige koldt vand i blodet

Victor Andersen, 22, elektriker

Jeg ville personligt aldrig have stemt for at forlade unionen, men når det så er sagt, så tror jeg lige, vi skal slå koldt vand i blodet, før vi begynder at tale om dommedagscenarier. Jeg synes ikke, jeg kan svare ordentligt på, hvilke konsekvenser det her får for Europa og for Danmark. Vi må håbe på det bedste.

Vi skal nok finde en løsning

Pernille Alring, 24, studerende

Jeg har en idé om, at det ikke kommer til at betyde det store. I det lange løb. England er alligevel så vigtig en nation, at vi når frem til en løsning, som vi alle sammen kan være tilfredse med. På den anden side får det jo nogle umiddelbare konsekvenser, det kan jeg godt se. Min veninde studerer i England for tiden, det er jo folk som hende, der kommer til at blive ramt af det her.

De kommer til at fortryde det

Jeppe Liboriussen, 30, lydmand

Sådan som verden ser ud i dag, så kan ingen lande stå alene, og det kan Storbritannien heller ikke. Og selvom EU, med alle sine fejl og mangler, ikke er den perfekte løsning, så er det den bedste, vi har. Min første tanke var: Hvad nu med flygtningekrisen? Det bliver kun værre, for nu melder en nøglespiller sig helt ud af samarbejdet om at finde et svar på den her kæmpe, kæmpe udfordring, som Europa står med. Min næste tanke er: Hvornår skrider det næste land? Om 20 år tror jeg, at briterne vil tænke tilbage på det valg, de har truffet i dag, og indse, at det var en stor fejl. Skal man vende det til noget positivt, så må man da håbe, at EU ser det som et vink med en vognstang om, at nu bliver de for fanden nødt til at lytte til befolkningerne og ikke lave lovgivning hen over hovedet på folk.

Briter er briter, vi er europæere

Jian Khader, 21, facer for Amnesty International og studerende

Det er en underlig følelse. Det er jo en af stormagterne, for helvede! Man kan da ikke bare gå på den måde? Nu tror jeg, at Storbritannien i højere grad kommer til at alliere sig med USA og isolere sig fra Europa. På en måde giver det også mening. De er jo ikke rigtig en del af Europa, sådan geografisk, og det giver en mental afstand. Briterne er briter, og vi er europæere. Af samme grund tror jeg ikke, at resten af unionen kommer til at gå i opløsning. Vi er tættere på hinanden og vil hinanden på en anden måde.

