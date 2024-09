Hvad natlige google-søgninger kan lære os om den menneskelige psyke

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Har du nogensinde ligget vågen klokken to om natten og selvdiagnosticeret en hovedpine som en hjernesvulst, gjort UFO-observationer eller funderet over din plads i universet? Hvis svaret er ja, kan du være helt rolig. Ny forskning i natlige Google-søgninger indikerer, at du ikke er alene med dine mere eller mindre bizarre tanker, som afspejler sig i din søgehistorik.

Seth Stephens-Davidowitz, der tidligere har arbejdet som dataforsker for Google og har en ph.d. i økonomi fra Harvard, har analyseret data, der viser, hvad folk der lurer på internettet i de sene aftentimer egentlig har gang i, og samlet det hele i en ny bog. Jeg tog en snak med ham for at finde ud af, hvad det hele betyder.

VICE: Hvordan ændrer vores søgevaner sig sent om aftenen?

Seth Stephens-Davidowitz: Sent om aftenen er der en hel del angst, panikanfald og sundhedsbekymringer. Folk vågner klokken tre om morgenen med koldsved og er bange for, at de har kræft eller Parkinsons, eller at de pludselig er blevet ramt af ALS eller hjernetumorer. Der er også en hel del cannabisrygning sent om aftenen. Mellem klokken to og fire om morgenen stiller folk de store spørgsmål som: “Hvad er meningen med bevidsthed?”, “Eksisterer fri vilje?”, “Findes der liv på andre planeter?” Man ser generelt en hel del søgen efter mere eksistentielle oplysninger ud på de sene timer.

Det kunne cannabisrygning være en af årsagerne til. I hvert peaker søgninger som: “sådan ruller du en joint” mellem klokken et og to om natten. Man kan også se, hvordan liderlighed manifesterer sig sent om aftenen – porno er mest populært mellem midnat og klokken to om natten.

Jeg går ud fra, at data varierer ret meget alt efter hvad ugedag, det er?

Ja, klokken tre lørdag nat er det for eksempel meget tydeligt, at folk er fulde. Folk laver mange stavefejl og glemmer deres passwords, fordi de har drukket sig i hegnet fredag aften.



Er der så forskel på mænd og kvinders internetvaner?

En ting, jeg faktisk lagde mærke til, var, at Literotica – som er mere populært hos kvinder – peaker i de sene nattetimer, mens mænd typisk søger efter erotisk indhold tidligere på aftenen. Men vi kategoriserer ikke søgningerne efter køn, så vi ved det ikke med sikkerhed.

Sker der også en stigning i søgninger på tabubelagte emner og ulovlig adfærd pm natten?

Det her er noget af det mere forstyrrende. Klokken tre om natten søger folk på ting som “kill Muslims”, og ofte kan man se, at det senere giver et udslag i form af begåede hadforbrydelser. De her mennesker er nok ikke de mest psykisk stabile medlemmer af samfundet, men de afslører sig selv via Google-søgninger, og vi kan potentielt bruge den information til at lære, hvad der driver de her mennesker til at føre ugerninger ud i livet.

Har du nogensinde delt noget af din forskning med myndighederne?

Jeg har overvejet at få politienheder til at integrere noget af vores forskning. Hvis der eksempelvis er et usædvanligt højt antal søgninger på “kill Muslims” eller “I hate Muslims” i et lokalområde, ville politiet gøre klogt i at øge sikkerheden omkring moskeerne i det specifikke område.

“På Google afslører alle de ensomme mennesker på en måde sig selv”

Søger forskellige lande på forskellige ting på bestemte tidspunkter af døgnet?

En af de ting, jeg undersøgte, var frokostpauser rundt omkring i verden, og her er der forskel på, hvad man søger efter, hvis man sidder foran skærmen og spiser. I USA læser folk nyheder på hverdage omkring klokken 12. I Japan planlægger folk rejser. I Belgien shopper folk i frokostpausen.

Hvad kan dataene lære os om den menneskelige psyke?

Helt overordnet er der mange mennesker, der tror, deres situation er unik, og at der er noget i deres tankemønstre, der gør dem ganske særlige, men når man sidder med et overblik over 200 millioner menneskers internetadfærd, lægger man mærke til, hvordan rigtig mange mennesker søger på de samme underlige ting på de samme skæve tidspunkter. På mange måder er mennesker mere forudsigelige, end vi nogle gange går og tror.

Det vil sige, at din forskning viser, at vi er mindre underlige, end vi måske frygter?

Ja, på Google afslører alle de ensomme mennesker på en måde sig selv. Men det, der virkelig er spændende, er, at al den her data giver adgang til helt nye perspektiver. For eksempel kan vi ved at se på folks søgeadfærd få et bedre indtryk af, hvordan begivenheder som terrorangreb påvirker almindelige mennesker umiddelbart efter.