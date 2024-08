Wikipedia har tilføjet USA’s ’interneringslejre’ for migrantbørn til listen over koncentrationslejre

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Interneringslejrene langs grænsen mellem USA og Mexico, hvor hundredvis af migrantbørn over de sidste seks uger er tilbageholdt uden deres forældre, optræder nu ifølge Gizmodo på Wikipedias liste over koncentrationslejre. Lejrene er anført sammen med en sørgelig lang liste over andre lejre, der har dannet ramme om nogle af menneskehedens mest grusomme øjeblikke, fra Dachau i Tyskland til Sovjetunions Gulaglejre og USA’s interneringslejre for japansk-amerikanske statsborger under anden verdenskrig.

”Som led i Trump-regeringens familieadskillelsespolitik fra 2018 er op mod 2.000 børn blevet fjernet fra deres forældre og tilbageholdt i ’interneringslejre’,” kan man læse i den opdaterede Wikipedia-artikel. ”Disse lejre er af oppositionen beskrevet som ’koncentrationslejre’. Lejrene er tidligere blevet beskyldt af myndighederne i Texas for at bryde over 150 sundhedsvedtægter.”

Artiklen har ikke overraskende antændt en i forvejen ophedet debat og foranlediget en stribe af rettelser og diskussioner blandt Wikipedia-redaktører om, hvorvidt det er passende at anføre interneringslejrene sammen blandt andre nazisternes udryddelseslejr Auschwitz. En bruger har bedt om at få artiklen låst ”for at forhindre hærværk”, men den er på nuværende tidspunkt fortsat åben for redigering.

”Der sammenlignes ikke med udryddelseslejre eller Holocaust,” oplyser en Wikipedia-redaktør ved navn The Anome i et forsvarsskrift for den nye tilføjelse. The Anome argumenterer for, at selv om grænsekontrollens interneringslejre ikke kan sammenlignes med nazisternes dødslejre, så passer de desværre ind i den bredere definition af begrebet koncentrationslejr.

”Dette er en liste over koncentrations- og interneringslejre, og der er tydeligvis tale om sidstnævnte i dette tilfælde,” skriver The Anome. ”For Børn. I USA. I 2018. Det er skammeligt.”

Selv Melania Trumps immigrationsadvokat, Michael Wildes, har kritiseret Trump-regeringens nultolerancepolitik overfor indvandring og siger blandt andet i et interview, at ”det minder om nazisternes lejre og om slavehandel”, men justitsminister Jeff Sessions nægter, at lejrene kan sammenlignes med de tyske koncentrationslejre:

”[Nazisammenligningerne] er et eksempel på overdrivelse. I nazisternes Tyskland afholdt man jøderne fra at rejse,” udtaler Jeff Sessions til Fox News-værten Laura Ingraham mandag aften. Laura Ingraham har tidligere sagt, at lejrene dybest set bare er ”sommerlejre”.

Desværre er det eneste bevis, man behøver for at forstå, at det her forkastelige kapitel i amerikansk historie fortjener sin plads på Wikipedias liste, den hjerteskærende optagelse af de grædende, rædselsslagne børn i en af lejrene og en vagt, som spøger med situation.