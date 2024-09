Vi bad kvinder beskrive deres værste knald med få ord

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Nogle siger, pizza er ligesom sex: Selv når det er dårligt, er det stadig ret godt. Men det er langt fra vores oplevelse. Når sex er dårligt, kan det være helt tåkrummende forfærdeligt – underlige lugte, akavede lyde, ubehagelige partnere. Vi har hørt mange rædselshistorier om sex fra veninder, og det fik os til at lede efter flere. Her beder vi kvindelige bekendte beskrive deres mest horrible knald:

Videos by VICE

“Pruttede mig i ansigtet, mens vi lavede en 69’er.” – Kylie, 31



“Gardinet er ikke et håndklæde, hr. Asfaltflækker.” – Adrian, 32



“Cocktailpølsen blev ved med at glide ud.” – Louisa, 31



“Insisterede på at spise pickles lige inden.” – Tiffany, 24



“Katten holdt øjenkontakt hele vejen igennem.” – Carrie, 35



“Dysfunktionel penis, vandede hans planter i stedet.” – Lia, 27



“Savlekys. Dårlig ånde. Stinkende klunker.” – Jenna, 22



“Slog op med mig under klimaks.” – Lexie, 29



“Tynd diller, der lignede en knoldet pastinak” – Erica, 39



“Doggystyle mens vi så The Hills.” – Tracy, 25



“Blev ved med at sige tak, mens han penetrerede mig.” – Nora, 23



“Og så besluttede vi os for at blive gift.” – Sara, 25



“Overraskede mig med en uomskåret pik.” – Rupal, 33



“Lavede ikke en lyd. Faldet i søvn? Død?” – Beth, 27



“Satte Blink 182 på. Tiggede om et blowjob.” – Justine, 35



“Talte med britisk accent. Var ikke brite.” – Lynne, 28



“Beholdt sokkerne på. Var højlydt. Ville have analsex.” – Jasmine, 19



“Bumser over alt. Kunne ikke finde klitten. Republikaner.” – Brandi, 30



“Ville ikke vække sine forældre.” – Willa, 34



“Græd, efter han kom ind.” – Samantha, 21



“Tog hans mødom. Han fortalte det bagefter.” – Annie, 32



“Engangsknald. Sagde, han elskede mig.” – Pam, 38



“Prøvede at bruge brugt sexlegetøj.” – Melissa, 27



“Stor i kæften. Lille penis. En fuser.” – Kate, 28



“Vampyr-wannabe. Blev ved med at bide mig i halsen.” – Jules, 33



“Bad gentagende gange om lov til at massere mit røvhul.” – Carly, 26



“Kælede for missen, mens han var inde i mig. #ikkeeneufemisme” – Suzanne, 32

“Vidste ikke, hvordan et kondom virker.” – Molly, 36



“Efterlod kradsemærker på min ryg.” – Sharon, 22



“Græd, da jeg ikke kom.” – Erin, 31



“Brugte spyt som glidecreme. Nej.” – Paula, 26



“Kunne ikke komme uden at sutte på mine tæer.” – Mandy, 34



“Nægtede at gå i bad. Havde stinkende fødder.” – Lauren, 25



“Bed mine brystvorter så hårdt, jeg skreg.” – Kelly, 32



“Løj om herpessår på pikken.” – Vivian, 24



“Jomfru. Forsøgte sig med en maraton-pornoseance.” – Irene, 31



“Pumpede løs. Nøs mig i munden.” – Ella, 37